Mortal Kombat 1: Warner Bros reimmagina lo spot del ’93

Warner Bros Games ha pubblicato un nuovo trailer di Mortal Kombat 1, prossimo capitolo del noto franchise picchiaduro sviluppato da NetherRealm Studios e in uscita il 19 settembre. Il nuovo video, dal titolo “Ce l’abbiamo nel sangue”, è diretto da Tom Kuntz con la collaborazione del candidato all’Academy Award Matthew Libatique (A Star Is Born) e rende omaggio allo storico spot “Lunedì mortale” del 1993, che ha segnato un momento chiave per la serie.

Reimmaginando l’iconico spot televisivo andato in onda per la prima volta 30 anni fa, nel trailer l’attore e produttore Dave Bautista raduna gente di ogni ceto sociale e dà loro la forza di scatenare il proprio guerriero interiore. Il ruolo di Bautista rispecchia quello di Liu Kang in Mortal Kombat 1, che ha creato e fatto rinascere l’universo di Mortal Kombat e che deve radunare i campioni dei vari regni per lottare e proteggere il suo sogno.

“Ho ricordi nitidi dello spot originale, ricordo in particolare l’urlo iconico“, ha dichiarato Bautista. “È quel che ha dato inizio al mio percorso come fan di Mortal Kombat, che continua anche oggi dopo 30 anni. Sono entusiasta e onorato di far parte dell’eredità del gioco”.

Potete vedere lo spot in italiano a questo link, in fondo alla pagina quello in inglese.

“Lo spot del 1993 ha segnato l’inizio di un percorso che ha visto i videogiochi che abbiamo creato entrare nelle case degli appassionati”, ha dichiarato Ed Boon, Responsabile Creativo, NetherRealm Studios e cocreatore di Mortal Kombat. “È incredibile rendere omaggio a un momento così memorabile del passato di Mortal Kombat proprio mentre ci prepariamo a lanciare il nostro gioco più recente, Mortal Kombat 1”.

Il gioco offre un ampio cast di combattenti leggendari con un passato completamente riscritto, tra cui Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, Generale Shao, Sindel e altri ancora, uniti a una schiera di combattenti Kameo che potranno fornire il proprio aiuto negli scontri.

L’uscita di Mortal Kombat 1 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store) è prevista per il 19 settembre. I combattenti Quan Chi, Ermac e Takeda, insieme ai lottatori ospiti Peacemaker, Omni-Man e Patriota, faranno parte del Kombat Pack, il DLC scaricabile dopo il lancio del gioco e già disponibile per il preordine come parte della Premium Edition e della Kollector’s Edition. Tutti coloro che effettueranno il preordine del gioco riceveranno il personaggio giocabile Shang Tsung.

Qui sotto il nuovo spot, qui invece il trailer mostrato all’Opening Night Live.