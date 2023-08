Bye Sweet Carole: online il gameplay della gamescom 2023

Come avrete appreso oggi, noi di GamesVillage.it abbiamo pubblicato in esclusiva italiana l’anteprima gamescom 2023 di Bye Sweet Carole, nuovo titolo italiano di Chris Darryl in sviluppo presso Little Sewing Machine (in collaborazione con Meangrip Games Studio). Proprio in questi minuti, il publisher Just For Games ha deciso di condividere al mondo intero il gameplay del gioco mostrato giorni fa a porte chiuse proprio in occasione della fiera di Colonia.

Disegnato interamente a mano, Bye Sweet Carole propone un gameplay con meccaniche da avventura dinamica e ambientazione caratteristica dei migliori horror. Ecco un’estratto tratto danna nostra anteprima:

“La giornata della giovane Lana Benton inizia con la quotidianità tipica di una residente dell’orfanotrofio Bunny Hall: sveglia, colazione e un’ordinaria attività scolastica assieme alle proprie compagne. Tutto però cambia quando la giovane scopre una serie di lettere da parte di un certo “Francese”, un misterioso ragazzo che sembra aver avuto dei contatti con Carole Simmons, una ragazzina anche lei residente del Bunny Hall e scomparsa dopo un apparente tentativo di fuga dall’orfanotrofio andato a buon fine. Investigando alla ricerca di questo individuo, Lana entrerà purtroppo nelle grinfie del Signor Kyn. Una figura losca e inquietante, caratterizzata da un lungo mantello e un cappello magico in grado non solo di donargli la facoltà di cambiare forma, ma anche evocare orde di coniglietti neri che circonderanno la ragazzina e la porteranno nel mondo di Corolla.”

Il gameplay è sicuramente degno di nota ed è difficile non apprezzare lo stile artistico che accompagna la produzione italiana, con i momenti “survival” che di certo non mancheranno. Bisognerà attendere il 2024 però per poter giocare a Bye Sweet Carole, che come ben sappiamo uscirà su tutte le piattaforme di gioco.