qomp2: ATARI annuncia sequel della rivisitazione di Pong

ATARI annuncia l’arrivo di qomp2, una rivisitazione artistica del grande classico che ha dato vita all’industria videoludica moderna, Pong.

Pur restando fedele all’originale qomp, videogioco indie del 2021, questo secondo capitolo introduce nuove tipologie di puzzle e nemici e una meccanica di gioco inedita che aggiunge un secondo tasto al gameplay.

qomp2 sarà disponibile nel 2024 su PC (Steam, Epic Games), Nintendo Switch, Playstation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X|S, Atari VCS e dispositivi mobile iOS e Android.

Qui sotto potete vedere gli screenshot, mentre in fondo alla notizia il trailer d’annuncio.

qomp2 si basa sulle premesse del titolo indie del 2021, qomp, introducendo allo stesso tempo nuove meccaniche di gioco e una trama che tocca temi come l’identità e l’accettazione di sé stessi. Risultato del lavoro di un team di sviluppo di quattro persone, guidato dal game designer sperimentale Stuffed Wombat, qomp è stato apprezzato per la sua semplicità, la brevità, l’estetica minimale e il game design intelligente. Per qomp2, Atari ha collaborato con uno degli studi di sviluppo preferiti dall’azienda, Graphite Lab di St. Louis, che ha prodotto anche altri titoli di Atari, come Kombinera, Mr. Run and Jump, e il nuovo Rollercoaster Tycoon Adventures Deluxe.

“Sono passati più di 50 anni e il gameplay semplice e divertente di Pong affascina ancora i giocatori e gli sviluppatori”, ha dichiarato Wade Rosen, Presidente e CEO di Atari. “Con qomp2, sono lieto di poter continuare la narrazione creativa e riflessiva introdotta dal suo predecessore.”

Qomp2 resta fedele alle sue origini indie, introducendo anche nuove tipologie di puzzle e nemici, e una meccanica di gioco innovativa — un secondo tasto! In aggiunta al tasto che permette di modificare la propria direzione di 45 gradi, questo secondo tasto permette di spingersi in avanti con uno slancio. Muniti di queste sole due semplici mosse, i giocatori testeranno le proprie abilità di problem-solving, mentre esplorano puzzle ambientali ed evitano trappole per farsi strada verso il prossimo livello.

Caratteristiche principali di qomp2:

Rompicapo cervellotici: il semplice sistema di controllo a due tasti nasconde un gameplay complesso e avvincente. Utilizza i tuoi riflessi per pensare in anticipo e supera 30 insidiosi livelli. I collezionabili nascosti nella mappa spingono a esplorare ogni angolo

dello scenario minimalista e ricco di creatività.

Rimbalza tra le emozioni: qomp2 è un’enigmatica storia di dubbi, paure e accettazione di sé stessi, narrate senza parole, con animazioni semplici, effetti e meccaniche di gioco — una sorprendente svolta basata sul classico Pong.

Sorprese a volontà: se le premesse del gioco non bastano, aspetta di immergerti nelle sfide, che diventano sempre più complesse man mano che padroneggi nuovi aspetti del gameplay. E non preoccuparti, la morte non è la fine in questo mondo ispirato agli arcade. I respawn rapidi permettono di rientrare in azione in pochi secondi.

Boss giganteschi: quattro boss proveranno a ostacolare la tua fuga alla fine di ciascun mondo. Utilizza le tue nuove abilità per schivare i loro attacchi e fare breccia nella loro difesa. Proprio come in una partita di Pong, dovrai prepararti a difendere la tua posizione!

qomp2 sarà disponibile nel 2024 su PC (Steam, Epic), Nintendo Switch, PlayStation 4 / 5, Xbox One e Xbox Series X|S, Atari VCS, e sui dispositivi mobile iOS e Android. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale. Qui sotto il trailer d’annuncio.