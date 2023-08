Mortal Kombat 1 Provato gamescom 2023: un nuovo infernale scontro sta per avere inizio

La gamescom 2023 è stata la sede di tantissime anteprime, e nel corso di questi giorni vi abbiamo portato provati e prime impressioni su tantissimi titoli ancora in sviluppo e altri in dirittura d’arrivo. E nonostante manchi davvero pochissimo, giusto un paio di settimane alla sua uscita prevista per 19 settembre 2023, Warner Bros. Games e NetherRealm Studios ci hanno cordialmente invitato ad una prova a porte chiuse delle ultime novità per Mortal Kombat 1, non solo per quanto riguarda le modalità extra che i giocatori si potranno aspettare fin dal day one, ma anche un primo sguardo alla nuova modalità storia ambientata in un universo tutto da scoprire tra vecchie e “nuove” conoscenze.

Mortal Kombat 1 e l’Invasione dei cosmetici

La prima parte della nostra visita si è concentrata sulla presentazione e prova pad alla mano della nuova Modalità Invasione, un nuovo modo per NetherRealms di intendere non solo la distribuzione di nuovi contenuti cosmetici per i propri giocatori, ma anche una sorta di palestra arcade per i giocatori in cerca di un metodo divertente e coinvolgente per imparare le basi del “Kombattimento”. Invasione si propone come un gigantesco gioco dell’oca in cui, una volta selezionato il proprio combattente, si passa di casella in casella alla ricerca di nuove sfide e tesori, la maggior parte di questi avranno a che fare con la personalizzazione del proprio guerriero tra accessori, skins e altre opzioni che permetteranno a chiunque di massacrare i propri rivali online con stile. Per questa prova siamo stati “ospiti” di Johnny Cage all’interno della sua lussureggiante villa, tra piscine, galleggianti, cabinati arcade, fabbri e stregonerie arcane. Un tranquillissimo sabato sera qualunque direi.

Iniziata la partita il giocatore potrà fare familiarità con il tavolo da gioco, composto principalmente da una serie di caselle scontro in cui ad attenderlo ci saranno diversi avversari controllati dalla CPU e affiancati da un combattente Kameo dando il via a scontri sanguinosi che garantiranno al vincitore un premio in gettoni e punti esperienza, impacchettando un’esperienza di gioco che unisce la violenza degli scontri di Mortal Kombat con la progressione tramite level up di un gioco di ruolo simil-Dungeons & Dragons, dando modo al giocatore di aggiungere manualmente o in modo automatico i bonus alle statistiche del proprio personaggio, nel mentre quest’ultimo si fa strada tra decine e decine di stage. Per rimarcare l’assurdità di una modalità simile, NetherRealm Studios ha inoltre incluso una serie di sfide bonus e modificatori, in grado di aggiungere non solo un po’ di flavour all’interno della formula ma andando anche ad istruire i combattenti della prima ora su meccaniche e terminologie figlie della Fighting Game Community, come per esempio il concetto di “Super Armor” e “Punish”. Stando alle parole del rappresentante di NetherRealm Studios, la modalità Invasione riceverà costanti aggiornamenti attraverso una serie di stagioni. Queste ultime dureranno all’incirca 6 settimane e ognuna di loro presenterà nuove tavole da gioco, nuovi premi e soprattutto nuovi cosmetici unici, in quella che si prospetta come una delle modalità più durature dell’esperienza di Mortal Kombat 1.

Nuovo universo, stesse conoscenze

Come abbiamo avuto modo di constatare con l’uscita del primo trailer d’annuncio, la storia di Mortal Kombat 1 rappresenta un nuovo inizio, riprendendo l’ultima pagina di MK11 e la creazione di un nuovo universo da parte di Fire King Liu Kang per rimescolare le carte in tavola e stabilire in questo nuovo mondo una “rinnovata” pace e tranquillità. Ma è proprio dalle ombre dell’undicesimo capitolo che Kronica – Titana custode del tempo – comincia ad attuare la sua prossima mossa: reclutare e plagiare una nuova versione di Shang Tsung affinché diventi ancora una volta lo stregone più potente e temuto tra i regni. Questo piccolo prologo ha messo in evidenza l’incredibile resa tecnica della produzione, con scene animate nei minimi dettagli ed espressioni facciali impressionanti. Non sapremmo come descrivere il sinistro sorriso di Shang Tsung, ormai conscio del suo destino da conquistatore, senza utilizzare termini o esagerazioni come terrificante e disturbante e che in questo caso rappresentano il più alto dei complimenti per il team dietro alle cut-scene di Mortal Kombat 1.

Dall’altra parte del mondo due giovani Kung Lao e Raiden coltivano la terra e si godono ogni momento della propria vita, tra il lavoro, gli allenamenti e la cucina offerta dalla taverna gestita dalla loro insegnante Madame Bo. Ed è proprio tramite una scommessa dei due giovani che assistiamo al primo dei tanti combattimenti di questa nuova modalità storia, tra schermaglie amichevoli come questa e incontri non proprio all’insegna delle risate e della sportività con il Lin Kuei. Alcuni membri dell’organizzazione criminale infatti circonderanno la locanda e intimando la proprietaria a pagare i propri contributi in fretta, per evitare danni non solo alle strutture ma anche ai commensali. Il rifiuto da parte di Madame Bo porta a una serie di scontri in cui Raiden e Kung Lao se la vedranno prima con il cyborg assassino Smoke e infine con le “mascotte per antonomasia” della serie: Sub-Zero e Scorpion, in una sequenza finale non-stop tra scontri, scene al cardiopalma e soprattutto una buona dose di fanservice che hanno reso il finale della nostra prova un turbinio di sensazioni più che positive.

Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Sviluppatore: NetherRealm Studios

Produttore: Warner Bros. Games

Data di uscita: 19 settembre 2023

Le danze infernali di questa nuova era di Mortal Kombat sta per avere inizio e la produzione di NetherRealm Studio sembra viaggiare sotto una buona stella. Se da un lato la modalità storia promette di superare il suo predecessore in tutto e per tutto, tra una realizzazione tecnica delle cut-scene fenomenale e una scrittura che – dalle premesse – garantirà ore di divertimento e momenti “gotcha!” per tutti gli appassionati della serie; dall’altro abbiamo una modalità Invasione che punta a diventare il nexus dell’esperienza single player, un luogo dove anche i giocatori alle prime armi potranno “farsi le ossa” e mettere i primi passi nel cruento e a volte anche spietato mondo del competitivo online. Non ci resta che attendere le prossime due settimane con sanguinosa trepidazione.