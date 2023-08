Scimitar Elite Wireless annunciato da Corsair mousa da gaming per MMO

CORSAIR, azienda che produce accessori e dispositivi a prestazioni elevate dedicati a gamer e content creator, ha annunciato oggi il lancio del mouse gaming per MMO SCIMITAR ELITE WIRELESS, versione aggiornata della serie SCIMITAR, specificatamente progettata per offrire ai giocatori MMO tutte le funzionalità loro indispensabili e, da oggi, equipaggiato anche con una connettività wireless a bassa latenza. Lancia incantesimi, esegui azioni e comandi di gioco ed affidati a questo mouse di alta gamma che ti accompagnerà durante tutte le tue avventure.

Con il mouse SCIMITAR ELITE WIRELESS hai a portata di mano una funzionalità di gioco MMO spettacolare. Assegna ogni azione specifica ai 16 pulsanti completamente programmabili e regola il pannello laterale riposizionabile “Key Slider” a 12 pulsanti in modo che si adatti alla tua mano, garantendoti il successo in ogni raid a colpi di pollice. L’impugnatura laterale dalla texture elaborata e l’iconico design sagomato del mouse ti consentono di giocare senza avvertire la fatica, esplorando a fondo anche i dungeon più impegnativi.

SCIMITAR ELITE WIRELESS si basa sulle fantastiche performance MMO rese celebri dai suoi predecessori della iconica serie SCIMITAR, integrando al contempo la connettività wireless. Spostamenti e clic vengono trasmessi senza lag tramite la tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS, con latenza inferiore a 1 ms oppure in modalità Bluetooth, mentre la batteria di lunga durata ti offre un’autonomia di 150 ore* consentendoti di giocare giorni interi prima di preoccuparti di ricaricare. Salva le impostazioni personalizzate fino ad un massimo di tre profili integrati, così da personalizzare azioni e magie per ogni specifico scontro.

Il mouse SCIMITAR ELITE WIRELESS è il compagno perfetto per ogni avventura. Un sensore ottico ultrapreciso CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI rileva con fluidità i tuoi movimenti, mentre i piedini del mouse al 100% in PTFE ti assicurano il massimo dello scorrimento, consentendoti di evocare i tuoi incantesimi senza mai sbagliare un colpo. Gli switch ottici destro e sinistro registrano gli input di gioco in maniera semplicemente fulminea e sono garantiti 100 milioni di clic.

Disponibilità, garanzia e prezzi

Il mouse gaming CORSAIR SCIMITAR ELITE WIRELESS è ora disponibile presso il negozio online CORSAIR e la rete di rivenditori e distributori online autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

Il mouse gaming CORSAIR SCIMITAR ELITE WIRELESS è coperto da una garanzia di due anni ed è supportato dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili in tutto il mondo.

Per i prezzi aggiornati del mouse gaming CORSAIR SCIMITAR ELITE WIRELESS, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

