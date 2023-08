Panic Games Showcase: ecco cosa è stato mostrato

Oggi 29 agosto si è tenuto il Panic Games Showcase, primo evento di Panic Inc, publisher di Firewatch, Untitled Goose e del Playdate. Nei circa 25 minuti, presentati da Alyssa Harrison (Games Producer) e Nick Suttner (Head of Publishing), si sono alternati i vari titoli in arrivo del publisher, con lo show incentrato soprattutto sulle descrizioni dei giochi da parte degli sviluppatori.

Nour: Play With Your Food – sviluppato da Terryifing Jellyfish – dal 12 settembre su PS4, PS5, PC

Aggiornamento da TJ Huges

Thank Goodness You’re Here! – sviluppato da Coal Supper – Nel 2024 su Ps5, PC e Switch

gita nello Yorskshire con gli sviluppatori James Carbutt and Will Todd

Despelote – di Julián Cordero, Sebastian Valbuena – in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S

dietro le quinte con Julian Cordero e Sabastian Valbuena

Arco – di Max Cahill, Franek, Bibiki, Antonio Uribe – in arrivo nel 2024 su Steam

Prima è stato mostrato il reveal trailer

Poi gli sviluppatori parlano del gioco, un RPG tattico

Time Flies – in arrivo nel 2024 su PC, PS5 e Switch

Prima è stato mostrato il nuovo trailer

Poi lo sviluppatore Michael Frei (di Kids e Plug and Play) ha introdotto il trailer del gioco.

Nel finale, presentati dal co-fondatore di Panel, Cabel Sasser, Okomotive, il team di FAR: Lone Sails e FAR: Changing Tides, annuncia una partnership proprio con Panic per una nuova ambiziosa IP

Qui sotto potete vedere la live intera del Panic Games Showcase 2023.