New Arc Line: il CRPG arriva nel 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Lo studio ucraino Dreamate Games e Fulqrum Publishing hanno annunciato che il suo CRPG New Arc Line arriverà nel 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Non è stata però annunciata una data precisa. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia, tramite IGN.

New Arc Line è un gioco di ruolo per giocatore singolo, ricco di storia, ambientato durante l’Età Dorata della Magia e della Tecnologia, un fantasy steampunk in cui si impersona un immigrato nella vivace città di New Arc e dove ci si trova rapidamente coinvolti in una lotta che potrebbe decidere il destino del mondo.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio, che mostra una prima parte di cinematiche e una seconda di gameplay.