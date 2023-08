Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections Provato gamescom 2023: il nexus della storia dei ninja

Era il 1999 quando, tra le pagine di Shonen Jump il mangaka Masashi Kishimoto diede il via ad una delle avventure destinate (nel bene e nel male) a fare la storia della popolare rivista per ragazzi. Naruto era una storia iniziata con un concetto semplice, un orfano rinnegato dal mondo in cerca di riscatto. Tutto qui. Eppure, da quella semplice premessa l’opera di Kishimoto è riuscita negli anni a crescere tra centinaia di capitoli, un sequel diretto e un passaggio del testimone controverso, tanti film e soprattutto una valanga di videogiochi tie-in dei quali il maggiore esponente è rappresentato dalla serie Ultimate Ninja Storm di CyberConnect2. E in concomitanza del 20° Anniversario della messa in onda giapponese dell’anime, siamo stati ospiti di Bandai Namco Entertainment per provare Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, all’interno della line-up di titoli presentati per la gamescom 2023.

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: 20 anni di storia in un unico pacchetto

Prima di addentrarci nella “sostanza” del prova, è necessario fare qualche piccolo appunto. A differenza dei capitoli spin-off come Generations e Revolution, che hanno intervallato l’uscita degli episodi numerati della serie e permesso allo sviluppatore di calcare la mano della sperimentazione, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections va trattato come una compilation corale di tutto il percorso fatto da CyberConnect2. E come tale, questo nuovo titolo includerà tutte le principali boss-fight che hanno reso la serie rinomata per la sua regia e direzione artistica che, nei casi più eclatanti come gli scontri tra Naruto, Pain e Sasuke, arrivavano addirittura a superare il prodotto animato dello Studio Pierrot. E se da un lato, la possibilità di rivivere questi scontri leggendari senza combattimenti di passaggio rappresenti una comodità non indifferente, dall’altra parte questo potrebbe comportare la perdita di alcune componenti importanti dei giochi precedenti, prima fra tutte l’esplorazione libera del Villaggio della Foglia presente nel primo Ultimate Ninja Storm e che permetteva al giocatore di esplorare i dintorni della società ninja nei panni di Naruto, tra creazione di cloni, salti chilometrici e passeggiate sull’acqua.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, presenta inolte una storia speciale scritta appositamente per questa release, ambientata nel mondo di Boruto e che come ormai è da tradizione per il figlio del leggendario Hokage, andrà a superare i limiti dello spazio tempo. In una sorta di emulazione dell’operato di Pain, un nuovo ninja misterioso dichiara guerra al mondo e aprendo le porte alla Quinta Grande Guerra Ninja. Un conflitto che vedrà in qualche modo Naruto e Sasuke ancora al centro dei riflettori, anche se in questo caso i loro ruoli potrebbero invertirsi, mettendo il guerriero Uchiha nei panni dell’eroe che salverà la situazione dal cattivo di turno e che chiuderà tutti i nodi al pettine con uno scontro finale ad armi pari con il rivale di una vita. Una premessa interessante e che potrebbe rappresentare il vero punto d’interesse principale per Connections, a seconda soprattutto di quante ore prenderà rispetto alla cosiddetta campagna principale menzionata poco fa.

Boruto’s Dad Budokai Tenkaichi

La possibilità di prendere da così tante ere e archi narrativi che hanno contraddistinto l’opera magna di Kishimoto, garantisce un roster di personaggi piuttosto corposo e che al lancio sarà composto da più di 130 combattenti, partendo dagli inizi della storia di Naruto fino ad arrivare ai personaggi più popolari della serie Boruto: Naruto Next Generation, ma non solo. L’occasione di rimettere mano sulla serie Ultimate Ninja Storm ha permesso a CyberConnect2 non solo di portare sugli schermi videoludici personaggi come come Indra e Ashura Otsutsuki, patriarca del cultura e mitologia del mondo di Naruto Shippuden e punto d’origine degli accesi scontri ideologici che porteranno Naruto e Sasuke a ripercorrere i loro passi, ma anche nuovi personaggi più recenti come i membri di Kara, un’organizzazione segreta creata dai discendenti di una particolare dinastia ninja e antagonisti principali di uno dei numerosi archi della serie dedicata a Boruto.

L’aggiunta di questi personaggi è solo una delle – a dir la verità poche – novità legate al combat-system di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Al di là di una serie di ribilanciamenti generali indirizzati ai membri della community più competitivi e che punteranno a darsele di santa ragione online, il nucleo attorno al gameplay di questa nuova versione del titolo CyberConnect2 resta pressoché invariato e focalizzato su scontri 1v1 con la possibilità di impostare uno o più assist per ottenere un vantaggio strategico sul proprio avversario. Non mancheranno nuove mosse speciali e trasformazioni sempre più pazze e fuori dal mondo, oltre che a un sistema di comandi basato sulle auto-combo che sulla carta dovrebbe, anche se con qualche sbavatura, facilitare la vita ai neofiti del genere. Tutto il resto, dalla gestione del chakra, al sistema dei sostituti per sfuggire dalle combo più ostiche fino all’utilizzo degli oggetti durante gli scontri è rimasto pressoché invariato, segno che forse CyberConnect2 si ritiene soddisfatta con una formula di gameplay consolidata e rifinita dopo anni e anni di sviluppo.

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Sviluppatore: CyberConnect2

Produttore: Bandai Namco Entertainment

Data di uscita: 17 novembre 2023

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections si propone come… più Naruto. Non c’è un ulteriore modo per spiegarlo. La possibilità di rivivere gli scontri che hanno fatto la storia della serie tie-in di CyberConnect2 permetterà a tutti, dai fan della prima ora alle nuove leve pronte ad effettuare il passaggio da Genin a Chunin, di ammirare le coreografie esplosive e memorabili in grado di rendere giustizia all’opera di Masashi Kishimoto. Inoltre, la nuova modalità storia speciale scritta per il titolo garantirà altre ore di esaltante azione arena fighter. Bisognerà capire però se il combat-system avrà ricevuto, in termini di profondità e bilanciamento, le giuste revisioni in grado di accontentare i fan e magari far ricredere i giocatori disinnamorati della formula.