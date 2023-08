Killers of the Flower Moon: svelati i due poster ufficiali del film

Dopo aver presentato il teaser trailer ufficiale del nuovo film di Martin Scorsese con star Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, Leone Film Group, Rai Cinema e 01 Distribution presentano i due poster ufficiali in italiano di Killers of the Flower Moon, che sarà distribuito in tutti i cinema italiani il 19 ottobre del 2023.

Non solo il poster ufficiale italiano, dove si vede in primo piano Leonardo DiCaprio e gli altri attori protagonisti su uno sfondo scuro e macchiato da schizzi di inchiostro e sangue, ma anche il poster alternativo, più delicato e dolce, in cui figura l’amore che trattiene l’opera con un filo sospeso, andando a spezzare la violenza e la crudità che caratterizzano la trama del film.

Proprio sulla trama possiamo fare un rapido riassunto, in vista dell’uscita della pellicola: siamo all’inizio del XX secolo, e la scoperta del petrolio rende finalmente ricchi gli Osage, portandoli ad un benessere di vita che fa scattare nei bianchi il desiderio di supremazia, portando con una serie di infide macchinazioni il caos all’interno della comunità allo scopo di sottrarre tutto ai Nativi per rovesciare le loro sorti.

Killers of the Flower Moon è tratto dal romanzo bestseller omonimo di David Grann, romanzo che racconta i più terribili delitti raziali, scaturiti dalla semplice invidia e avidità dell’uomo bianco, sfaccettando però l’odio che circonda la storia con i delicati momenti raccontati dalla dolcezza dell’amore tra Ernest Burkhart e Molly Burkhart.

Il film, thriller storico basato su una storia vera, è una produzione Apple Studios, Imperative Entertainment, Sikelia Production e Appian Way, e porta in scena un cast superbo, caratterizzato dai già citati De Niro e DiCaprio, con la presenza anche di Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal e Brendan Fraser, ritornato a Hollywood dopo la magistrale interpretazione in The Whale.