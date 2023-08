The Killer: svelato il teaser trailer del film di David Fincher

Dal regista di Se7en, Fight Club, L’Amore Bugiardo e Gone Girl, lo spiccato talento artistico di David Fincher torna sul piccolo schermo col nuovo film che vede protagonista Michael Fassbender, The Killer, del quale sono stati appena svelati il primo teaser trailer ufficiale italiano e la data d’uscita del film.

The Killer uscirà in streaming su Netflix il prossimo 10 novembre, e oltre al teaser trailer ufficiale sono state svelate alcune immagini direttamente dal film, che vedono l’attore protagonista impegnato nel suo violento lavoro.

Articoli Consigliati Killers of the Flower Moon: svelati i due poster ufficiali del film One Piece – La Serie: intervista a Oda e video della Premiere

Il trailer è rapido, silenzioso e costante, vede l’Assassino all’opera in tutte le sue fasi, mentre si prepara, ricarica il suo fucile e fissa l’obiettivo. Ma una nota troppo acuta spezza la quiete professionale che il suo lavoro richiede, e l’orologio al polso che segna i suoi battiti si accende mostrando una leggera emozione nel premere il grilletto contro la sua preda.

Emozione che non sembra eccitazione, piuttosto un dubbio sopito, che rimane però nascosto dalle frasi che si ripete nella mente, e che riempiono le sequenze del trailer: “Atteniti al piano. Niente empatia.”

Ripassa le regole base dell’Assassino, come se ce ne fosse bisogno per un professionista, a meno che non sia toccato dal dubbio e dal timore del fallimento, proprio come questo assassino, che dopo un tragico incarico per poco non riuscito segue una missione riguardante un obiettivo per il quale crede non sia affatto una questione personale.

La pellicola porta sullo schermo un interessante sfaccettatura dell’animo umano, quando la natura criminale viene intaccata dal giudizio dell’emozione il baratro del fallimento insegue la mano dell’Assassino.

Sul piccolo schermo The Killer ha l’opportunità di portare in scena la gigantesca interpretazione di Fassbender, circondato da attori del suo calibro come ad esempio Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte e Tilda Swinton.

The Killer, disponibile in streaming su Netflix a partire dal 10 novembre.