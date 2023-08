Armored Core VI Fires of Rubicon: disponibile l’Accolades Trailer

Armored Core VI: Fires of Rubicon di FromSoftware è stato pubblicato la scorsa settimana e ha riscosso un notevole successo di critica (oltre a raggiungere la vetta della classifica delle vendite fisiche nel Regno Unito al suo debutto). Per celebrare l’evento è disponibile un nuovo trailer di riconoscimento.

Armored Core VI: Fires of Rubicon è una nuova storia della serie, ambientata nel futuro. Una misteriosa sostanza chiamata Corallo, responsabile della decimazione di Rubicon 3, è riemersa e varie corporazioni e fazioni se la contendono. Nei panni di un umano potenziato che fa parte del gruppo di mercenari di Walter, si atterra sul pianeta e si portano a termine diverse richieste, ottenendo il favore (o i nemici) delle altre fazioni.

Articoli Consigliati Diablo IV in sconto fino al 5 settembre Mario + Rabbids Sparks of Hope: disponibile Rayman The Phantom Show

Oltre a una vasta campagna che include New Game+ e New Game++ (con finali multipli da sbloccare), c’è l’Arena per combattere contro diversi avversari e il PvP per battaglie 1v1 e 3v3. Armored Core VI: Fires of Rubicon è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC.