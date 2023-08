Sea of Stars: 100 mila copie vendute al day one

Ieri 29 agosto è uscito Sea of Stars, RPG a turni sviluppato da Sabotage Studio che si ispira ai classici del genere. Il titolo è stato molto apprezzato da stampa e critica, con un metacritic al momento di 88.

Gli sviluppatori, sui loro account social hanno annunciato, ringraziando i fan, che il gioco che vede protagonisti Zale e Valere ha già venduto, al primo giorno, oltre 100 mila copie. Numero che risulta ancora più imponente, se si pensa che il gioco è disponibile sia per Xbox Game Pass che per PlayStation Plus Catalogo Giochi.

Ricordiamo che il titolo aveva avuto nel 2020 una campagna Kickstarter molto remunerativa, che aveva raggiunto la cifra di 1.067.939,60 euro, e dunque fin da subito i giocatori avevano dato fiducia al gioco, mostrando un grande apprezzamento.

Qui sotto potete vedere il tweet di Sabotage che ringrazia i fan e annuncia la cifra raggiunta nelle vendite di Sea of Stars, che ricordiamo, è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.