Hyenas: nuovo video per la closed beta in arrivo domani 31 agosto

SEGA Europe Limited e Creative Assembly hanno pubblicato un nuovo video di gameplay in anteprima di HYENAS, lo sparatutto d’estrazione a gravità zero, in vista dell’inizio della prima fase di closed beta per PC che comincerà domani 31 agosto alle ore 16:00. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Nel video potete scoprire le mosse migliori per ottenere un vantaggio contro le Iene nemiche e i MURF, in uno dei tanti scenari che ti troverete a esplorare durante le Razzie. Equipaggiatevi, scegliete un bersaglio sulla mappa e decidete se muovervi con circospezione o caricare a testa bassa, allertando tutti con la vostra maestosa presenza.

Articoli Consigliati Samba de Amigo Party Central è finalmente disponibile su Nintendo Switch Paper Beast arriverà: annunciata la data per la versione per PS5 e PSVR 2

I giocatori su PC possono registrarsi su Steam per godersi tutta l’azione esplosiva a gravità zero che desiderano. Affrontate le squadre avversarie con un unico obiettivo: arrivare per primi al bottino, prendere la merce e scappare. Potrete scegliere tra una serie di otto specialisti, ciascuno dei quali sfoggia il proprio stile nelle rapine con armi e abilità uniche.

Imparererete a conoscere Prima, la ballerina; Commander Wright, l’astronauta; Hero-Ki, il velocissimo cosplayer; El Silbón, la cecchina; Digits, il metallaro esperto di pirotecnica; Doc Hotfix, il gamer; e Galaxia, la drag queen esperta di difesa. Il nuovo personaggio che potrete testare nella closed beta è Mozie, carismatico esperto di armi automatiche e prima Iena a ribellarsi all’ipocrisia delle classi agiate di Marte.

All’inizio della closed beta, le aspiranti Iene avranno la possibilità di ottenere un invito cercando le promozioni attive sui social media o guardando almeno un’ora di stream con Drop attivi via Twitch Drop. I Twitch Drop cominceranno domani 31 agosto alle 19:00, ma attenzione: c’è un numero limitato di chiavi disponibili.

HYENAS arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows e Mac e può essere già aggiungerlo alla lista dei desideri di Steam.

Qui sotto il nuovo filmato, mentre a questo link, qualora vogliate, la nostra anteprima di aprile.