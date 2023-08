Samba de Amigo Party Central è finalmente disponibile su Nintendo Switch

I giocatori di Nintendo Switch possono iniziare a scuotere le maracas a ritmo di Samba de Amigo: Party Central (trovate qui la nostra Recensione). Samba de Amigo: Party Central farà scatenare i fan dei classici, gli appassionati dei giochi ritmici e gli amanti delle feste in famiglia con una playlist di 40 successi di alcuni dei generi più popolari al mondo, tra cui dance elettronica, pop, latina e altri ancora. Inoltre, grazie a una grande varietà di minigiochi e sfide da affrontare, a tantissimi costumi e accessori unici da sbloccare e indossare e alle nuove funzionalità online della serie, tra cui la modalità Fiesta nel mondo multiplayer, la festa non finisce mai. Potete visualizzare il trailer di lancio qui sotto. Di seguito una panoramica tramite il Nintendo EShop:

È il momento di scatenarsi sul palco in questo frenetico gioco d’azione e di ritmo. Amigo e i suoi amici sono tornati in Samba de Amigo: Party Central. Prendete le maracas e scatenati al ritmo di 40 canzoni di successo dei generi più popolari, e altre ancora che arriveranno come DLC post-lancio. Divertitevi con i vostri amici e la vostra famiglia in diverse modalità party. Credete di avere la stoffa di una star? Affrontate le sfide di StreamiGo! per aiutare Amigo a diventare famoso. Sfoggiate il vostro stile personalizzando il vostro personaggio con costumi e accessori unici. La festa raggiunge proporzioni planetarie: giocate con 12 Amigos e fino a 8 giocatori online nella modalità Fiesta nel mondo. Mostrate al mondo quello che sapete fare scalando le classifiche online.

Samba de Amigo: Party Central è disponibile su Nintendo Switch, apple Arcade e questo autunno su Meta Quest.