The Elder Scrolls VI è nelle fasi iniziali di sviluppo

Confermato ufficialmente per la prima volta nel 2018, The Elder Scrolls IV è ormai in fase di pre-produzione da diversi anni, ma con il lancio di Starfield ormai dietro l’angolo, Bethesda si sta preparando a rivolgere la sua attenzione allo sviluppo dell’RPG fantasy open world, che infatti è uscito dalla fase di pre-produzione ed è ufficialmente entrato nella fase iniziale di sviluppo.

A confermarlo Pete Hines, il vicepresidente senior del marketing e delle comunicazioni globali di Bethesda, in una recente intervista a Vandal. Quando gli è stato chiesto se The Elder Scrolls IV fosse ancora in fase di concept, Hines ha risposto: “No. È in sviluppo, ma in fase iniziale”.

Hines ha anche chiarito esplicitamente che non sentiremo parlare del gioco a breve. Dato che Starfield rimarrà al centro dell’attenzione di Bethesda per un po’ di tempo, è improbabile che vedremo qualcosa del prossimo progetto principale dello studio per almeno qualche anno.

“Abbiamo concentrato tutti i nostri studi sul rendere [Starfield] il migliore possibile”, ha detto Hines. “E sì, ci sono persone che lavorano a The Elder Scrolls IV, ma lo studio è concentrato su questo. Quindi no, non sentirete parlare di The Elder Scrolls 6 a breve. Starfield è il nostro obiettivo per ora, e rimarrà la nostra priorità per un po’ prima di parlare di qualsiasi altra cosa”.

All’inizio di quest’anno, il capo di Xbox Phil Spencer aveva dichiarato che The Elder Scrolls 6 è ancora lontano più di cinque anni dall’uscita. Potrebbe inoltre essere l’ultimo titolo della serie diretto da Todd Howard.

Intanto, con il lancio di Starfield imminente, Bethesda Game Studios continuerà a lavorare sull’RPG fantascientifico con in programma un ampio supporto post-lancio per il gioco, che includerà anche almeno un’espansione della storia, intitolata Shattered Space.

Starfield uscirà il 6 settembre per Xbox Series X/S e PC, anche via Game Pass, con i possessori di Premium e Constellation Edition che potranno accedervi già da domani, 31 agosto.