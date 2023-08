Relic Hunters Legend: data dell’accesso anticipato e story trailer

Lo sviluppatore Rogue Snail e Gearbox Publishing hanno annunciato la data dell’accesso anticipato di Relic Hunters Legend, action-GDR looter-shooter: sarà disponibile su Steam dal 25 settembre. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer animato sulla storia del gioco, con i cacciarelique e i malvagi Ducan. Potete vederlo in fondo alla notizia.

Sempre su Steam sono stati mostrati i dettagli dell’early access:

I fan storici di Relic Hunters Leggenda potranno godersi tanti contenuti aggiuntivi, come avventure, equipaggiamento, reliquie e armi non incluse nel test di stress, nelle beta chiuse e nelle dirette. Inoltre, abbiamo risolto diversi problemi evidenziati dai giocatori durante il test di stress e la beta chiusa, al fine di creare la miglior esperienza di gioco offerta finora.

Ma non è finita qui! Durante il periodo di accesso anticipato continueremo ad aggiornare i contenuti con nuovi Cacciareliquie, nuove missioni e frammenti di storia inediti, e ci impegneremo sempre di più a perfezionare il gioco in base al feedback dei giocatori.

Sin dagli inizi, il progetto di Relic Hunters Leggenda è stato guidato dall’amore e dalla passione del team di sviluppo e della community. Durante il periodo di accesso anticipato, il gioco continuerà a crescere ed evolversi, e grazie al vostro contributo non potrà che diventare sempre più incredibile, perciò non esitate a contattarci!

Contenuti del gioco in accesso anticipato:

● 42 missioni multigiocatore e 21 missioni storia

● Otto diversi tipi di missioni multigiocatore

● Contenuto rigiocabile ed entusiasmante

● 5 Cacciareliquie sbloccabili

● Reliquie e cacce di reliquie

● Puoi portare i cacciareliquie fino al livello 30

● Nuovi oggetti ed equipaggiamento disponibili

● Scambio di equipaggiamento e oggetti con altri cacciareliquie

Ci saranno tre diverse edizioni da cui scegliere per entrare nell’accesso anticipato:

Edizione ribelle – 14,99 USD

● Gioco base di Relic Hunters Leggenda su Steam

● Medaglia Accesso anticipato

Pacchetto di potenziamento Contenuto eroico (DLC per sostenitori, gioco base non incluso) – 19,99 USD

● Stendardo Accesso anticipato dorato

● Fumetto in formato digitale (120 pagine)

● Pacchetto fumetti esclusivo per accesso anticipato

● Esclusivo accessorio Kami per tutti i personaggi giocabili

● Skin dorate (acconciatura, parte superiore e parte inferiore) per tutti i personaggi giocabili

● Skin stellare (acconciatura, parte superiore e parte inferiore) per Seven

Edizione leggendaria – 34,99 USD

● Gioco base di Relic Hunters Leggenda su Steam

● Medaglia Accesso anticipato

● Stendardo Accesso anticipato dorato

● Fumetto in formato digitale (120 pagine)

● Pacchetto fumetti esclusivo per accesso anticipato

● Esclusivo accessorio Kami per tutti i personaggi giocabili

● Skin dorate (acconciatura, parte superiore e parte inferiore) per tutti i personaggi giocabili

● Skin stellare (acconciatura, parte superiore e parte inferiore) per Seven

Lasciandovi qui sotto allo story trailer di Relic Hunters Legend, ricordiamo che con l’abbonamento Netflix è disponibile Relic Hunters Rebels.