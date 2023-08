Mewtwo lascia il segno in Pokémon Scarlatto, Violetto e Unite

Battaglie, azioni ed eventi a tempo limitato con protagonista Mewtwo vi aspettano in Pokémon Scarlatto, Pokémon Violetto e Pokémon UNITE.

Scoprite i dettagli di alcuni dei prossimi eventi qui sotto:

Articoli Consigliati PlayStation Plus: confermati i giochi di settembre 2023 League of Legends: Briar arriverà con la patch patch 13.18

Sfida Mewtwo con l’Emblema della Forza Assoluta in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

Mewtwo, un Pokémon Leggendario che si dice sia stato creato dal DNA di Mew, apparirà nelle Battaglie Raid Teracristal a 7 stelle! Preparati ad assistere in prima persona alla potenza schiacciante di questo Pokémon genetico: Mewtwo è un nemico formidabile e ha l’Emblema della Forza Assoluta per dimostrarlo!

Pokémon in primo piano: Mewtwo con l’Emblema della Forza Assoluta (Teratipo Psico)

Orario: Da venerdì 1° settembre 2023 all’1:00 BST a lunedì 18 settembre 2023 alle 12:59 BST.

Scopri di più qui.

Note:

Questo Mewtwo speciale può essere catturato solo una volta per ogni salvataggio. Finché l’evento è in corso, è possibile partecipare alle battaglie Tera Raid contro questo Mewtwo per ottenere altre ricompense se lo si è già catturato. Mewtwo potrebbe essere presente in eventi futuri o diventare ottenibile con altri metodi. Per partecipare agli eventi delle Battaglie Raid di Tera, scarica le ultime notizie del Poképortale selezionando Poképortale dal menu X, poi Regalo misterioso, quindi Controlla le notizie del Poképortale. Non è necessario avere un abbonamento a pagamento a Nintendo Switch Online per ricevere le ultime notizie del Poképortale. Dopo aver completato alcuni eventi post-gioco, sarà possibile trovare i Raid Teracristal originati dai cristalli neri. Tuttavia, i giocatori che non hanno completato questi eventi possono comunque partecipare alle battaglie Raid Teracristal unendosi ad altri Allenatori in multiplayer. Per partecipare alle battaglie Tera Raid con altri Allenatori online è necessario un abbonamento a pagamento a Nintendo Switch Online (venduto separatamente).

Mega Mewtwo Y si unisce all’Isola di Aeos in Pokémon UNITE

Mega Mewtwo Y ha debuttato sull’Isola di Aeos come campione da Mischia a tutto campo il 17 agosto per il secondo anniversario di Pokémon UNITE. I giocatori possono giocare con un’altra forma del Pokémon genetico ottenendo una licenza Mewtwo Unite che permette loro di scatenare l’impressionante potenza di Mega Mewtwo Y.

Mentre Mega Mewtwo X è specializzato negli attacchi base in mischia e nel potenziamento delle sue difese, Mega Mewtwo Y è specializzato negli attacchi base a distanza e nell’aumento del suo danno. Sono gli stessi Pokémon, ma sbloccano stili di gioco completamente diversi grazie alle differenze uniche nei loro attacchi base, nelle mosse e nelle Mega Evoluzioni.

Qui sotto il moveset di Mega Mewtwo Y.