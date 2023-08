PlayStation Plus: confermati i giochi di settembre 2023

Uno era già stato leakato qualche giorno fa, ma ora si sanno tutti e tre i giochi che saranno disponibili nel PlayStation Plus Essential per il mese di settembre 2023. Sony ha infatti annunciato che gli abbonati al servizio riceveranno:

I tre titoli saranno disponibili per gli abbonati PlayStation Plus Essential, Extra e Premium da martedì 5 settembre a lunedì 2 ottobre. Qui sotto potete vedere il video che mostra i giochi.

Qui sotto la descrizione dei titoli, come scritto sulla pagina del PlayStation Blog

Scoprite il più grande e migliore parco giochi di Saints Row mai creato. Il mondo unico e tentacolare di Santo Ileso è lo sfondo di un sandbox selvaggio, più grande della vita, con emozionanti attività secondarie, imprese criminali e missioni di successo, mentre si spara, si guida e si fa la tuta alare per arrivare in cima. Prendete il controllo della città isolato per isolato, fate la guerra alle fazioni nemiche e stringete il vostro controllo sulle strade. Giocate online con un amico in qualsiasi momento, grazie alla modalità cooperativa “drop-in” e “drop-out”, senza dovervi allontanare dall’azione stravagante.

Black Desert – Traveler Edition | PS4

Trova la tua vocazione in questo MMORPG fantasy a mondo aperto che vanta combattimenti PvE frenetici, guerre d’assedio PvP su larga scala, diverse classi di personaggi e tipi di combattimento in cui specializzarsi. Potete anche scegliere di dedicarvi a una varietà di attività, come il commercio, la pesca, l’addestramento dei cavalli, l’alchimia, la cucina e la raccolta. La Traveler Edition è un pacchetto che comprende il gioco base e diversi add-on.

Generation Zero

Questa avventura in prima persona è ambientata in un mondo aperto, familiare ma ostile, nella Svezia degli anni Ottanta. Combattete e sopravvivete ai mortali nemici meccanici da soli o con tre amici in una cooperativa online senza soluzione di continuità, mentre scoprite la verità su ciò che è accaduto alla regione. Dovete scegliere con saggezza le vostre battaglie mentre vi impegnate in un’adrenalinica guerriglia contro queste forze meccaniche. Recuperate i pezzi dai vostri nemici caduti e usateli per creare equipaggiamento, armi e munizioni. Costruite e fortificate le vostre basi sull’isola e iniziate a riprendervi la vostra casa.

Qui sotto potete vedere l'immagine con i titoli in arrivo sul Plus