Warhammer 40000 Space Marine 2: ecco il nuovo gameplay

Durante il recente showcase, Focus Entertainment ha pubblicato nove minuti del nuovo gameplay di Warhammer 40000: Space Marine 2. Il trailer mostra il tenente Titus e i suoi alleati, Chairon e Gadriel, viaggiare verso il pianeta Avarax. Non sorprende che brulichi di Tiranidi. Cosa devono fare gli Ultramarine se non strappare e lacerare finché il compito non viene portato a termine? Dai un’occhiata qui sotto.

Parare, sparare e schivare gli attacchi è la chiave per sopravvivere, così come avere una spada a catena. Viene mostrata anche l’esplorazione che evidenzia l’enorme scala degli ambienti e l’enorme numero di Tiranidi. Inoltre, sono disponibili le iscrizioni per una closed beta, anche se sembra che stia affrontando un traffico intenso. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

La galassia è in pericolo. Interi mondi stanno cadendo. L’Impero ha bisogno di te. Incarnate l’abilità sovrumana e la brutalità di uno Space Marine, il più grande dei guerrieri dell’Imperatore. Scatenate abilità letali e un arsenale di armi devastanti per annientare le implacabili orde di Tirannidi. Tenete a bada gli orrori della galassia in epiche battaglie su pianeti lontani. Scoprite oscuri segreti e respingete la notte eterna per dimostrare la vostra massima lealtà all’umanità. Ascoltate il richiamo della battaglia. Perché c’è solo la guerra.

Warhammer 40000: Space Marine 2 uscirà questo inverno per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.