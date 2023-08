Assassin’s Creed Jade Provato gamescom 2023: il credo degli assassini sbarca nella Cina Imperiale (e su mobile)

La serie di Assassin’s Creed si prepara a fare il salto su piattaforme mobile con una nuova esperienza di stampo “Tripla A” sviluppata da Level Infinite che promette di portare i fan delle interazioni più moderne della storica saga Ubisoft all’epoca del primo grande impero cinese. In occasione della gamescom 2023, siamo stati ospiti presso l’area business degli sviluppatori per provare in anteprima un primo assaggio di Assassin’s Creed Jade.

Path of Xia, alla scoperta della mitologia cinese

Come anticipato in apertura, questo nuovo capitolo free-to-play della serie trarrà grande ispirazione dalla mitologia cinese del III secolo a.c (221 – 206 ac.) e denominata anche “Dinastia Quin”. Un periodo di grandi cambiamenti storici sia in termini politici che economici, e che segnano l’apertura della nazione agli scambi commerciali con l’ignoto ovest. Ed è proprio in questo clima caotico che inizia la storia di Jade. Vestendo i panni del figlio (o figlia) adottivo del leggendario guerriero Wei Yu – che i giocatori di vecchia data potrebbero aver già sentito nominare all’interno di un Santuario a lui dedicato in Villa Auditore e in cima alla Torre Grossa di San Gimignano visitabile in Assassin’s Creed II – il personaggio creato dal giocatore sarà chiamato a intraprendere un viaggio in nome della vendetta, e che porterà i giocatori a scoprire i segreti di un passato oscuro che minaccia la pace e l’armonia dell’impero e dei suoi abitanti.

Questa è più o meno la premessa generale esposta durante la nostra chiacchierata con gli sviluppatori, oltre che a rappresentare solo una parte di una storia principale che nel corso della prima fase di Closed Beta Test ha permesso ai giocatori di esplorare dalle cinque alle sei ore di contenuti originali, tra quest e sub-quest che piano piano portano il giocatore a scoprire elementi della mitologia cinese rielaborandoli seguendo il filone pseudo-fantasy della serie. Oltre a una campagna dalla durata predefinita, Assassin’s Creed: Jade vedrà l’arrivo di diversi aggiornamenti post-lancio dedicati all’inserimento di micro e macro storie complementari che cercheranno di approfondire il quadro generale della storia degli assassini (o per meglio dire degli Youxia) di questo nuovo mondo.

Assassin’s Creed: Jade e una promessa da mantenere

Messe da parte le premesse dello scenario principale, la nostra prova presso lo stand gamescom di Level Infinite si è concentrata su una rapida esperienza “telefono alla mano” dei primissimi minuti di gioco attraverso la già menzionata build del Closed Beta Test uscita tra il 3 e l’11 agosto 2023. Dopo aver creato il nostro “alter ego digitale”, utilizzando un editor per il personaggio basilare ma comunque funzionale per il suo contesto, siamo stati catapultati all’interno di una missione tutorial all’insegna dei combattimenti a distanza ravvicinata e che ci hanno permesso di prendere le dovute misure di un sistema di gioco touch-based che cerca in tutti i modi di replicare quanto visto nelle ultime iterazioni targate Ubisoft come Origins, Odyssey e Valhalla, obiettivo e promessa principale delineata dal team di Level Infinite.

In Assassin’s Creed Jade quindi, l’azione stealth è sì presente e incoraggiata soprattutto per poter muoversi liberamente tra gli ambienti e ottenere loot e tesori interessanti senza particolari grattacapi, ma al tempo stesso il giocatore può anche decidere di optare per un approccio più ortodosso all’insegna della matassa action, facendosi strada tra orde di nemici utilizzando un vasto arsenale di armi ottenibili attraverso il looting e che spazieranno dalle semplici spade a corta e media distanza, fino ad arrivare a lance, asce e persino archi e frecce, attraverso un sistema di progressione in stile RPG che includerà (per ora non si sa) l’apprendimento di diverse skill che andranno a modificare e variare l’esperienza di gioco. La seconda parte della prova si è poi concentrata sulla componente esplorativa del mondo aperto di Assassin’s Creed Jade, permettendoci di ammirare una visuale che per un titolo mobile rimane mozzafiato, prendere familiarità con i controlli e le sequenze di parkour in giro per la Grande Muraglia Cinese e soprattutto effettuare la prima sincronizzazione con i consueti punti d’osservazione e seguita da un classico e del tutto sbagliato secondo le leggi della fisica “salto della fede”.

Piattaforme: Mobile

Sviluppatore: Level Infinite

Produttore: Level Infinite

Data di uscita: 2024

Assassin’s Creed Jade è sicuramente un progetto ambizioso e l’ennesimo titolo che punta a portare l’esperienza di un titolo ad altissimo budget, sia in termini di produzione che di resa visiva, all’interno del complesso e intricato mercato mobile. Secondo le parole dell’Executive Producer del gioco Andrei Chei, prima ancora di pensare all’effettivo ritorno economico dettato dalle (purtroppo) inevitabili microtransazioni che il titolo avrà una volta conclusa la fase di rodaggio e di sviluppo più acceso, il team sta concentrando tutte le sue risorse sulla creazione di “un gioco che renda giustizia alla serie di Assassin’s Creed” e che risulti bello da giocare su un dispositivo portatile. Nota bene: al momento il gioco sembra richiedere l’utilizzo di un device non proprio alla portata di tutti, ma confidiamo nella scalabilità di Unreal Engine e speriamo che il gioco venga reso compatibile anche con i “telefonini da Genshin” più modesti.