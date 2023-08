Expeditions a MadRunner Game Anteprima gamescom 2023: Una nuova rotta per Saber Interactive

Dopo il successo riscosso con MadRunner e SnowRunner, titoli diventati sinonimo di simulazione realistica della guida fuoristrada su sterrato e neve, Saber Interactive e Focus Entertainment ci hanno cordialmente invitati a visionare – in occasione della gamescom 2023 – una piccola anteprima del loro prossimo titolo. Expeditions A MadRunner Game punta a portare le caratteristiche e il gameplay a tratti rilassante della serie all’interno delle esplorazioni scientifiche e archeologiche. Scopriamone i primi e succosi dettagli!

Expeditions A MudRunner Game: verso nuovi orizzonti

Tra i vari obiettivi che Expeditions A MadRunner Game cerca di prefissarsi, gli stessi sviluppatori hanno sottolineato la loro volontà di ampliare il bacino d’utenza della serie andando a ricalibrare il proprio design verso una visione più lineare e narrativa della progressione di gioco, rispetto all’impostazione sandbox che ha contraddistinto il precedente capitolo SnowRunner. Un tipo di sperimentazione che porta la serie ad abbracciare una narrativa a primo impatto semplice ma che allo stesso tempo fornisce un contesto specifico sui vari incarichi che il giocatore andrà a completare.

Piuttosto che optare ancora una volta per un mondo Open World, i contratti di Expeditions A MadRunner Game saranno gestiti all’interno della schermata principale della campagna single player, una sorta di centro comandi dalla quale gestire non solo il tipo di incarico da affrontare, ma anche personalizzare la gestione del proprio team e dei gadget equipaggiabili ai vari veicoli. A seconda della composizione del proprio setup, quest’ultimo potrà garantire dei particolari bonus e permettere il recrutamento di personale ancora più esperto in determinati campi. Insomma, il motto di Expeditions è quello di focalizzarsi sull’esperienza “vai da punto A fino a punto B”, dando però al giocatore la totale libertà su come voler affrontare tale operazione.

“Questa bellezza può fare un po’ di tutto”

Una volta iniziata una spedizione e stabilita la destinazione dell’incarico il giocatore dovrà affidarsi alle proprie abilità di guidatore, utilizzando uno tra le decine di veicoli off-road disponibili e che a differenza dei titoli precedenti risultano molto più leggeri sia in termini di carrozzeria, sia per quanto riguarda il peso effettivo del mezzo. Tra strade sconnesse, collisioni millimetriche e una gestione del carico in stoccaggio ci si fa strada tra i numerosi scenari disponibili come i deserti di Little Colorado, gli imponenti Canyon dell’Arizona e le fitte foreste europee dei Monti Carpazi, alla ricerca dei punti d’interesse dai quali iniziare le operazioni di analisi e ricerca. Per venire incontro alle esigenze dei ricercatori, ogni bolide di Expeditions: a MudRunner Game è in grado di utilizzare una serie di gadget interessanti e più che adatti a gran parte delle situazioni. Per esempio, prima di partire è buona cosa visualizzare una piccola parte del percorso per programmare in anticipo il percorso ideale. Questo compito non solo è facilitato dall’utilizzo di un binocolo sempre disponibile e dall’uso versatile, ma andando avanti nella campagna single player e sbloccando ulteriori aggiornamenti e nuove strumentazioni per il proprio campo base sarà possibile usufruire di un comodo drone esplorativo munito di telecamera e in grado di coprire tutta la grande area che rappresenta lo stage corrente.

Ma i gadget e le possibilità di Expeditions A MudRunner Game non finiscono qui. Mettiamo caso che per un colpo di sfortuna o un semplice errore umano, il mezzo di trasporto finisca in una situazione precaria come un ribaltamento improvviso, una salita troppo ripida o rimanga incastrato senza possibilità di movimento. Nessun problema! Tramite l’utilizzo di una pratica ancora iè infatti possibile posizionare l’arnese in un qualunque punto nei dintorni dell’auto e permettere alla corda di supportare il movimento della vettura verso una particolare posizione. In altre situazioni l’uso di questo oggetto – suddiviso in versioni permanenti o consumabili – potrà aprire al giocatore diverse opportunità per sperimentare e trovare strade alternative, facendo comunque attenzione allo stato della macchina, onde evitare un game over e il reset dell’intero incarico. E per quanto riguarda i terreni bagnati da un fiume? Anche in quel caso, un comodo sonar marino renderà visibile il livello di profondità dell’acqua, segnalando la rotta più tranquilla e soprattutto evitando non pochi grattacapi. Ci aspettiamo che la release finale del gioco includa ulteriori strumenti e interazioni uniche, in modo da dare a chiunque – anche ai potenziali neofiti – la possibilità di provare con mano una parte delle dinamiche sandbox onnipresenti in MadRunner e SnowRunner.

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

Sviluppatore: Saber Interactive

Produttore: Focus Entertainment

Data di uscita: 2024

Expeditions A MudRunner Game segna l’inizio di un nuovo cammino per la community attorno a questi titoli e soprattutto per Saber Interactive. Sebbene l’abbandono della struttura open world e l’implementazione di una formula di gameplay più “leggera e accessibile” potrebbe far storcere il naso ai giocatori più hardcore, questa nuova avventura simulativa promette di rimanere fedele alle basi instaurate in ben 10 anni di esperienza, partendo da quello “Sprintires” che aprì le porte della simulazione off-road pad (o volante) alla mano.