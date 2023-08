Banishers Ghosts of New Eden: ecco il nuovo gameplay

Durante il recente showcase, Focus Entertainment e DON’T NOD hanno rivelato ulteriori dettagli sul gameplay del loro nuovo titolo in uscita Banishers: Ghosts of New Eden. La toccante avventura narrativa d’azione in cui dai la caccia e combatti contro orrori soprannaturali per alterare un tragico destino si è rivelata in un nuovo gameplay trailer. Il titolo arriverà il 7 novembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, e i pre-ordini sono disponibili per tutte le piattaforme, con una Collector’s Edition e la Red Echoes Edition appena rivelata in esclusiva su Focus Store. Scoprite la nuova Red Echoes Edition contenente un antico quaderno effetto pelle illustrato con i ricordi di Red, un set per scrivere con inchiostro, il gioco su qualsiasi piattaforma e il DLC Wanderer Set. Di sdeguito una panoramica del titolo:

In un mondo in cui vagano le anime dei defunti, interpreti una coppia di Banishers. Antea Duarte e Red mac Raith sono esperti cacciatori di spiriti, a cui è stato affidato l’arduo compito di spezzare una maledizione malevola e minacciosa. Dopo un attentato sconsiderato, Antea viene uccisa, lasciando il suo amante nella solitudine e nella profonda disperazione. Divisi tra il loro voto di proteggere i vivi dagli spiriti maligni e l’incubo della condizione di Antea, vagano per le inquietanti terre selvagge del Nord America per liberarla dalla sua nuova situazione. Qualunque sia il prezzo. Entra nella vita delle comunità di New Eden in un mondo afflitto da creature soprannaturali e antichi segreti. Combina i poteri spirituali di Antea e il potente arsenale di Red per sconfiggere e bandire le anime che tormentano i vivi. Scopri segreti, esplora paesaggi misteriosi e incontra personaggi memorabili ma tormentati il ​​cui destino è nelle tue mani.

Articoli Consigliati DNF Duel: annunciato il DLC di Brawler Assassin’s Creed Jade Provato gamescom 2023: il credo degli assassini sbarca nella Cina Imperiale (e su mobile)

Banishers: Ghosts of New Eden uscirà il 7 novembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.