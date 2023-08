PlayStation: in arrivo uno State of Play in risposta all’aumento di prezzi del Plus?

In mattinata vi abbiamo riportato la notizia legata all’aumento del costo dell’abbonamento annuale di PlayStation Plus, che andrà in vigore dal prossimo 6 settembre. Come riportato da Jeff Grubb, Sony Interactive Entertainment starebbe preparando un nuovo State of Play in concomitanza di questo inaspettato aumento di prezzo del suo servizio in abbonamento.

Secondo la ricostruzione del noto giornalista, proprio questo improvviso aumento dei vari abbonamenti annuali di ogni tier PS Plus potrebbe essere legato alla nuova presentazione di casa PlayStation, con Sony che proverebbe a “calmare gli animi” dei suoi utenti con un nuovo evento. Protagonista di questo State of Play (o PlayStation Showcase) sarebbe sicuramente Marvel’s Spider-Man 2 (attualmente unica esclusiva PlayStation con una data d’uscita ufficiale), ma a questo punto la società nipponica a nostro avviso dovrebbe mettere in scena uno spettacolo migliore rispetto alla sua ultima presentazione e alzare finalmente il sipario sulla sua line up first-party. Innanzitutto però, attendiamo di capire se effettivamente nei prossimi giorni (e ipotizziamo prima del 6 settembre) verrà annunciato o meno questo fantomatico nuovo State of Play. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti legati a questa vicenda!

