LEGO 2K Drive: in arrivo nuovi weekend gratuiti

2K e LEGO Group hanno annunciato per il racing LEGO 2K Drive l’arrivo di nuovi week-end gratuiti su Xbox, Steam e PlayStation. I giocatori possono partecipare ai weekend di festa e provare il gioco di guida e avventura AAA sviluppato da Visual Concepts, che evolve ulteriormente l’iconica esperienza LEGO ed è caratterizzato da un vasto open world. In LEGO 2K Drive, i fan possono anche dare vita ai loro sogni grazie al Garage, dotato di 1000 pezzi disponibili per costruire veicoli di ogni genere, offrendo anche una solida esperienza co-op e un emozionante multiplayer per divertirsi con gli altri giocatori. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale qui. LEGO 2K Drive sarà free-to-play:

dal 31 agosto al 3 settembre su Xbox e Steam

dal 7 all’11 settembre su PlayStation

Dio seguito una panoramica tramite Steam:

Ti diamo il benvenuto a Bricklandia, la sede dell’immensa avventura di guida open world firmata LEGO. Sfreccia ovunque, gioca con chi vuoi, crea i percorsi dei tuoi sogni e sconfiggi un cast di avversari sfrenati per conquistare l’ambito Astrocoppa. In LEGO 2K Drive, il tuo straordinario veicolo trasformante ti offre tutta la libertà di sfrecciare ovunque vuoi, dagli emozionanti circuiti, ai percorsi off-road, fino all’acqua aperta. Scopri il mondo sconfinato di Bricklandia, sfodera le tue abilità alla guida e crea i tuoi veicoli un mattoncino per volta. Mettiti alla guida e preparati ad esplorare a più non posso in modalità open world e a partecipare a gare mozzafiato! Affronta l’emozionante modalità Storia, tuffati in una gara singola o nei Tornei Cup Series, o scatenati nei mini-giochi. Padroneggia l’arte del drift, boost e dei power-up per sconfiggere gli avversari.

LEGO 2K Drive è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC tramite Steam ed Epic Games Store.