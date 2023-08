RIDE 5: annunciati i contenuti post-lancio

Milestone, uno dei leader mondiali nello sviluppo di giochi racing, ha rivelato i contenuti di RIDE 5 (trovate qui la nostra Recensione) che verranno pubblicati dopo il lancio. Una serie di DLC gratuiti e premium saranno rilasciati periodicamente e potranno contenere moto speciali, tracciati e nuovi eventi impegnativi per far scatenare tutti gli appassionati di moto. La lista completa di moto e tracciati del day-one di RIDE 5 è disponibile sul sito ufficiale qui.

Nei DLC saranno disponibili supermoto specificamente progettate per spingere al massimo le abilità di derapata, come la Husqvarna FS 450 o la KTM 450 SMR, oppure una naked che offre la combinazione ideale di potenza e maneggevolezza per sfrecciare tra i tornanti di montagna e diventare la regina delle colline, o ancora di icone leggendarie che hanno fatto la storia del motociclismo per scatenare l’effetto nostalgia. In questi contenuti aggiuntivi, tutti gli amanti di moto troveranno il pacchetto giusto per rendere la loro corsa su due ruote ancora più completa ed emozionante. Per non perdere nessuna novità e costruire il garage dei tuoi sogni, il Season Pass è già disponibile e ti garantirà l’accesso a 33 moto aggiuntive, 6 nuovi tracciati e un moltiplicatore di crediti, che si aggiungono ai contenuti del day-one offrendo un totale di oltre 270 moto reali di 20 diversi produttori ufficiali e più di 40 tracciati, reali e fittizi. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scalda le gomme e preparati a scendere in pista con RIDE 5. Immergiti in un’esperienza di gioco tanto adrenalinica quanto autentica, al punto che ti sembrerà davvero di sfrecciare sulla strada. Ritrova i tuoi modelli preferiti e scoprine di nuovi nel gioco di motociclismo per eccellenza. Corri su oltre 35 tracciati e colleziona più di 200 moto dei marchi più famosi al mondo, realizzate con un livello di dettaglio tale da darti l’impressione di montare in sella su un vero bolide.

Ride 5 è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam ed Epic Games Store.