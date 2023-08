Operation Wolf Returns First Mission: annunciata la data di lancio

Microids è lieta di annunciare che Operation Wolf Returns: First Mission sarà disponibile dal 21 settembre 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Scopri o riscopri Operation Wolf, il gioco arcade cult rilasciato, sviluppato e pubblicato da TAITO nel 1987, che ha lasciato il segno su un’intera generazione di giocatori come uno dei primi giochi sparatutto su binari a scorrimento orizzontale. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

Sviluppato dallo studio francese Virtuallyz Gaming, Operation Wolf Returns: First Mission rimane fedele allo spirito del gioco originale, pur presentando una nuova direzione artistica. I giocatori si ritroveranno trasportati nel mondo dei film d’azione degli anni ’80, grazie a un gameplay interamente incentrato sull’azione non-stop. Nella campagna in solitaria o in coop, vesti i panni di un agente speciale che combatte una nuova organizzazione criminale. Oltre al traffico di armi e droga, l’organizzazione, guidata dal misterioso Generale Viper, ha sviluppato una nuova potente arma. Dopo aver scoperto alcune delle sue basi, i giocatori saranno inviati a smantellare l’organizzazione, distruggere l’arma e liberare gli ostaggi tenuti prigionieri nei campi circostanti.

Caratteristiche del gioco

Il ritorno del gioco arcade cult del 1987!

Nuovo stile artistico

Azione non-stop

Una campagna con sei livelli che può essere giocata da uno o più giocatori

Una modalità sopravvivenza (ondate infinite di nemici)

Un arsenale completo (smg, shotgun, lanciagranate…)

Operation Wolf Returns: First Mission (versione non-VR) sarà disponibile il 21 settembre 2023 in versione digitale e nella Day One Edition in versione fisica su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile esclusivamente in versione digitale su Xbox One, Xbox Series e PC.