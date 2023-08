Dragon’s Dogma 2: gameplay confermato per il Tokyo Game Show 2023

Insieme a molti altri editori, Capcom sarà presente al Tokyo Game Show 2023 dal 21 al 24 settembre. Ospiterà il programma speciale Capcom Online del TGS 2023 il 21 settembre alle 7:00 PDT, con titoli come Street Fighter 6, Exoprimal, Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy e Dragon’s Dogma 2. Dragon’s Dogma 2 è forse il più significativo in quanto il regista Hideaki Itsuno mostrerà alcuni nuovi dettagli e gameplay.

Il Tokyo Game Show 2023 tornerà quest’anno come evento ibrido digitale e di persona, in programma dal 21 settembre al 24 settembre, e con meno di un paio di mesi rimasti prima dell’inizio, l’elenco completo degli espositori per gli eventi ha stato anche rivelato. Un certo numero di importanti editori e sviluppatori sono inclusi nel suo elenco di espositori, inclusi artisti del calibro di Konami, Square Enix, Capcom, Bandai Namco, Koei Tecmo, Sega, Atlus e Microsoft. PlayStation sarà presente, ma solo nell’area dei giochi indie, mentre Nintendo sarà presente solo nell’area business. Ricordiamo che il tema del Tokyo Game Show 2023 sarà: Giochi in movimento, il mondo in rivoluzione. Potete consultare l’elenco completo degli espositori qui. Inoltre, gli organizzatori del Tokyo Game Show 2023 hanno pubblicato l’elenco degli eventi speciali previsti a partire dal 25 agosto. I fan di Street Fighter 6 possono aspettarsi maggiori dettagli su AKI, il secondo personaggio DLC del gioco di combattimento, in uscita il 27 settembre. L’aggiornamento 2 del titolo di Exoprimal sarà dettagliato prima della sua uscita a ottobre e Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy riceverà un aggiornamento. Tutti questi titoli, insieme a Resident Evil 4 Remake VR Mode e Monster Hunter Now, sono giocabili per i partecipanti.

