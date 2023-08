GRAVITORS è disponibile su Steam

Lo sviluppatore indipendente Couch in the Woods è felice di pubblicare il suo gioco d’azione retrò e fantascientifico GRAVIATORS su Steam. Il titolo è un gioco di sport a squadre ad arene, facile da imparare e da padroneggiare, ambientato nello spazio. Se stai cercando un titolo di Esport casual e amichevole, non devi cercare oltre perché GRAVIATORS soddisferà la tua voglia di competizione.

GRAVIATORS ti offre un parco giochi cosmico in cui si compete in arene simili a flipper, sfruttando la forza di gravità e impiegando abilità tattiche a scudi. Una miscela di competizione ad alto ritmo e ad alta energia con meccaniche strategiche ed emozionanti per un gameplay creativo, rendono GRAVIATORS un gioco perfetto per serate casual con gli amici.

Couch in the Woods, ispirati agli onorevoli insegnamenti di Bruce Lee:

Anche se dovessi incontrare la sconfitta, riuscirai ad apprezzare l’abbraccio della gravità, facendo orbitare la palla spaziale attorno a te. Adattati agli oggetti e troverai un modo per aggirarli o attraversarli. Svuota la tua mente, sii senza massa. Senza peso, come la gravità

Usa la speciale gravità delle tue capsule spaziali e le abilità dello scudo per controllare la palla, lanciarla nel buco nero dell’avversario e segnare punti. Porta i tuoi amici sul divano per competere l’uno contro l’altro o contro altre squadre online. Gioca da solo contro l’IA o contro altri giocatori online: la scelta e il divertimento sono illimitati! GRAVIATORS ha 3 diverse modalità di gioco: