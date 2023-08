Farming Simulator: GIANTS Software porta tante novità alla gamescom

GIANTS Software delinea una conclusione molto positiva per la gamescom di quest’anno a Colonia: nella Hall 6 l’editore e sviluppatore conosciuto a livello mondiale per Farming Simulator ha partecipato con un entusiasmante programma per cinque giorni, dal 23 al 27 agosto. Fan e giocatori hanno indossato i popolari cappelli di paglia, che hanno riscosso un grande successo durante la fiera ed erano presenti ovunque. Inoltre, per questa edizione è stato allestito il maggior numero di postazioni di Farming Simulator di sempre e il secondo torneo della quinta stagione della Farming Simulator League ha entusiasmato tutti gli appassionati di Esport.

UNA PREMIERE PER PREMIUM E HARDWARE:

Per la prima volta in assoluto il pubblico ha potuto giocare l’edizione Premium di Farming Simulator 22, che verrà rilasciata in novembre. Considerando anche la versione mobile Farming Simulator 23, GIANTS Software ha offerto ai visitatori più di 30 postazioni di gioco.

Grazie alla collaborazione con lo specialista di accessori HORI, i visitatori hanno potuto provare elementi di hardware non ancora annunciati e creati esclusivamente per l’utilizzo con Farming Simulator.

GIÙ I CAPPELLI PER I VINCITORI:

Il farming competitivo è stato aggiunto da giugno in Farming Simulator 22: durante gamescom numerosi fan hanno beneficiato di questa nuova modalità di gioco, scontrandosi con cinque avversari nella sfida per impilare le balle di fieno e vincendo premi di valore offerti da John Deere.

La Farming Simulator League (FSL) ha arricchito ulteriormente la competizione: durante il fine settimana di gamescom, i team partecipanti hanno giocato il secondo torneo della quinta stagione, che mette in palio un montepremi di 200.000 euro. Questa nuova modalità per il farming competitivo richiede coordinazione durante la raccolta, la pressatura e la consegna ed è inclusa in Farming Simulator 22.

FACCE FELICI OVUNQUE:

Il torneo FSL, giocato in un sistema di knockout multiplo, è durato 18 ore nei due giorni, molti dei giochi sono stati scelti solo nel terzo match decisivo. Alla fine, il Team HELM, favorito, ha vinto contro il team rivelazione dei Farming-Friends, che ha resistito fino alla finale.

Boris Stefan, Head of Publishing in GIANTS Software, ha commentato:

Quante emozioni da pelle d’oca a Colonia. Un entusiasmante torneo FSL, un pubblico molto esuberante che ha voluto indossare i nostri cappelli di paglia e tanto entusiasmo per Farming Simulator. Queste esperienze con la nostra community hanno un grande valore per noi!

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. L’edizione Premium uscirà il 14 novembre e include due espansioni e sette pack oltre alla versione completa. La versione mobile Farming Simulator 23 è disponibile per Nintendo Switch, le versioni mobile per i dispositivi iPhone, iPad e Android sono disponibili, rispettivamente, nell’App Store e su Google Play.