Super Mario Bros. Wonder Anteprima: tutte le novità del prossimo titolo Nintendo

Nintendo lo aveva annunciato, e così è stato. Un nuovo evento Nintendo Direct andato in onda giovedì 31 agosto, a partire dalle ore 16:00, si è dimostrato essere uno showcase di quindici minuti pieni di novità e approfondimenti in esclusiva per il prossimo titolo della grande N videoludica, Super Mario Bros. Wonder. Si tratta del nuovo gioco 2D a scorrimento dedicato al mondo di Mario, in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 20 ottobre. Abbiamo dunque seguito l’evento in diretta sul sito ufficiale di Nintendo Direct per scoprire tutti i dettagli rivelati circa questa nuovissima avventura, che sembra davvero promettente, come del resto tanti altri titoli finora sfornati e targati Mario Bros. Vediamo allora che cosa riserva per noi questo nuovo mondo in arrivo tra meno di due mesi, con novità succose e caratteristiche tipiche del mondo di Mario!

Super Mario Bros. Wonder: la meraviglia comincia dal Regno dei Fiori

Proprio così, l’avventura questa volta riguarda nello specifico il cosiddetto Regno dei Fiori (Flower Kingdom in versione originale inglese), non molto lontano dal Regno dei Funghi, dove Mario e i suoi amici sono giunti su invito del Principe Florian, ma i problemi non tardano ad arrivare. Sempre il solito Bowser, re dei Koopa, non perde tempo a guastare la festa, toccando il fiore meraviglia e fondersi proprio con il castello di Florian. Per via dei suoi nuovi poteri, semina il caos in tutto il paese, facendo prigionieri gli abitati del regno in men che non si dica. Inutile sottolinearlo: sta a Mario e compagnia riportare pace e serenità, sistemando il disastro portato dalla presenza di Bowser ed esplorando in lungo e in largo questo Regnoi, che prevede la presenza di 6 mondi distinti e 7 aree da esplorare, dalla Piana Tubirocciosi, dove ha inizio la nostra avventura, fin sul Monte Puff Puff , attraversando le Cascate Dorate e scendendo al cuore del Regno stesso, l’Arcipelago dei Fiori. Come avrete capito, proprio la presenza dei fiori sarà fondamentale nel corso del gioco, in quanto saranno elementi animati che potranno darci consigli e suggerimenti su come proseguire il nostro cammino, oltre che regalarci monete, mentre impersoniamo non necessariamente il protagonista indiscusso del franchise, ma anche uno dei suoi amici. Infatti Luigi, Peach, Daisy, uno dei Toad e Toadette saranno disponibili per essere scelti come eroi principali della nostra avventura. E una volta scelto uno di loro, sarà anche possibile cambiare a piacimento la propria scelta, oltre che disporre di diverse caratteristiche. Alcuni dei quali potranno perfino evitare di subire danni da parte dei nemici, rendendo l’esperienza di gioco ancor più rilassata e concentrata sull’azione vera e propria!

Tra fiori parlanti e potenziamenti interessanti

Inoltriamoci ora ancor di più nell’esperienza di gioco che ci regala Super Mario Bros. Wonder, a partire dai nemici che costellano questo universo. Lo stile di gioco rimane dopotutto invariato, per far avvicinare con parecchia facilità i giocatori che già conoscono il mondo creato da Nintendo in questo franchise, e consentendo anche ai neofiti di potervisi introdurre senza troppe barriere all’ingresso. Ci saranno molti nemici nuovi, tra cui i Salterini, che copiano i nostri movimenti, oppure le Piante Piranha Cocomero che sparano semi dalla bocca, gli Attaccondor, i Mumi, Goomba e tanti altri ancora, tutti con le proprie specifiche modalità di attacco in grado di rendere il gioco ancora più suggestivo e stimolante. E come rispondere a tutto questo, se non con nuovi e incredibili potenziamenti? A partire dal potenziamento Elefante, che ci consente di muoverci in ogni direzione distruggendo elementi e barriere che ci ostacolano, ma soprattutto sfruttando il potere della proboscide per far saltare oggetti, spruzzare acqua e altro ancora.

Un potenziamento disponibile anche per tutti gli altri personaggi, viene precisato nel corso del Direct. Accanto a questo abbiamo anche il potenziamento bolla, utile per eliminare i nemici circostanti e usare le bolle per raggiungere in altezza nuovi livelli e piattaforme, fluttuando anche verso i nemici e sbarazzarsene tutti in una volta sola, oppure sfruttarle come piattaforme per punti difficili da raggiungere. Non manca nemmeno il potenziamento trivella, altrettanto utile per far fuori nemici e trapanare il terreno, così da potersi muovere al suo interno; funziona anche sui soffitti! Tutte queste novità si affiancano al classico potenziamento fuoco, e sono tutti interscambiabili, pronti per essere scelti a seconda della situazione che si presenta, in modo da rendere l’azione sempre interattiva e impostare le strategie che meglio riteniamo utili.

Super Mario Bros. Wonder: una meraviglia di fiore

Uno dei punti cardine di Super Mario. Bros Wonder è il cosiddetto fiore meraviglia, in grado di assorbire il misterioso potere del mondo in cui si trova e di sprigionarlo quando fiorisce. Proprio questo fiore è parecchio ricercato da Bowser, poiché quando si tocca, si attiva il suo effetto meraviglia che fa cambiare il mondo intorno: questo comporta la presenza di tubi che si muovono, appaiono cariche di nemici, il terreno si inclina, ci si può anche lanciare in caduta libera e tutte le prospettive cambiano, fino a farci volare nello spazio! Non solo, alcune meraviglie possono far cambiare aspetto al nostro personaggio, facendolo trasformare in un Goomba o una palla acuminata. Insomma, ci si deve aspettare di tutto. E come tornare alla normalità? Semplicemente grazie a un seme meraviglia, i quali sono utili anche per sbloccare livelli e sono ottenibili quando abbiamo completato un livello, ricevuti da un Poplin in segno di gratitudine. Ci sono anche altri modi per variare il mondo di gioco, e risiedono nella conquista di Spille, ossia oggetti sbloccabili durante i nostri progressi. Ognuna ha una sua abilità speciale, utile per rallentare cadute o fare arrampicate in volo, diventare veloci come un delfino o sparare liane e aggrapparsi alle pareti, fino a salvarsi da pericolose cadute. Tutti oggetti non solo utili ai fini del gameplay, ma anche molto curiosi e indice di una grande creatività del team di sviluppo nella proposta sempre diversa e arricchita di un’esperienza vivace e interessante, come del resto si stanno dimostrando ultimamente i titoli del mondo di Mario.

Le modalità multiplayer e la console a tema Mario

Infine non potevamo mettere da parte il divertimento con i nostri amici e con tanti altri giocatori, grazie al multiplayer locale fino a 4 persone, per partire insieme all’avventura e con la possibilità di cambiare le varie abilità a seconda del personaggio scelto. Ovviamente esiste anche la modalità multiplayer online, che ci consente di vedere gli altri giocatori nella mappa di mondo e provenienti da tutto il globo, che stanno giocando in tempo reale. Ma come funziona una partita in questa modalità? Durante la sfida in corso, se perdiamo, possiamo tornare in vita toccando un fantasma live, oltre a poter inviare emoticon, cercare di stabilire una connessione con gli altri giocatori, condividere oggetti di gioco e mettere una nostra sagoma nel gioco per tornare in vita come checkpoint, oggetti ottenibili agli empori. Quelle appartenenti agli altri players si distinguono in quanto mostrano il loro nome utente e i punti cuore ottenuti raggiungendo obiettivi insieme nel gioco. In una stanza condivisa infine si può anche gareggiare nei vari livelli, sfidandosi a corse oppure raggiungendo un obiettivo. la modalità online arricchisce l’esperienza di gioco complessiva. Nel suo insieme, il gioco sembra promettere davvero una notevole ricchezza nella varietà del gameplay, oltre a necessitare di una fluidità del motore di gioco elevata, per poter promettere il ritmo elevato e costante durante l’esplorazione. E non solo, al termine del direct è stato anche annunciato il nuovo modello di Nintendo Switch OLED a tema Mario, disponibile dal prossimo 6 ottobre.

Piattaforme: Nintendo Switch

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Data di pubblicazione: 20 ottobre 2023

Super Mario Bros. Wonder permetterà ai giocatori di affrontare una nuova avventura a scorrimento in 2D, utilizzando un’ampia varietà di personaggi a noi familiari, ma senza dimenticare qualche rivoluzione nel classico gameplay. Tra queste, i nuovissimi “fiori meraviglia”, oggetti capaci di creare momenti spettacolari e imprevedibili in tempo reale, oltre a nuovi potenziamenti tutti da scoprire, a partire dalla versione Mario elefante del nostro personaggio, una nuova trasformazione per lui e per tutti gli altri. Insomma, un titolo davvero promettente, che si è mostrato in tante sue varie features durante quest’ultimo appuntamento della serie Nintendo Direct e che sembra davvero poter essere…una meraviglia di gioco.