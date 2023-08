Pocket Bravery: disponibile, trailer di lancio del picchiaduro

Da oggi 31 agosto è disponibile, su PC (Steam), Pocket Bravery, picchiaduro sviluppato da Statera Studio e pubblicato da PQube. Per l’occasione è stato fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Ricordiamo che il gioco arriverà nel corso dell’anno (data precisa ancora non svelata) anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch.

Queste le caratteristiche del gioco, attraverso la pagina Steam:

Ispirato ai classici giochi di combattimento degli anni ’90 come Street Fighter, Fatal Fury e The King of Fighters, “”Pocket Bravery”” incanala l’estetica Neo Geo Pocket per riportare in auge un gioco di combattimento moderno con un goccio di vintage!

Personaggi originali, colori accesi e un sistema di combattimento eccezionale: “”Pocket Bravery”” è stato progettato tenendo conto dei giocatori di alto livello, ma comunque accessibile ai giocatori principianti che devono imparare a giocare!

Scegli il tuo combattente

13 personaggi tra cui scegliere, ognuno con abilità e stile di gioco diversi!

Il mondo è il tuo palcoscenico

Seleziona un’arena tra 20 aree in tutto il mondo tra cui scegliere!

Una storia da raccontare

Segui la storia di Nuno e gli altri mentre indagano sull’organizzazione criminale Matilha!

Schemi di controllo competitivi e accessibili, in base al tuo livello di esperienza con i giochi di combattimento

Multigiocatore locale e online con “Rollback Netcode” per una latenza ultra-lenta nei combattimenti online!

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Pocket Bravery.