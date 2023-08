Super Mario Bros Wonder Direct: mostrate le caratteristiche, con annuncio Switch Oled a tema

Si è appena concluso il Super Mario Bros Wonder Direct, evento in cui sono state mostrate le caratteritiche del nuovo platform 2D con protagonista Mario e i suoi amici in arrivo su Switch il 20 ottobre. Inoltre, è stato annunciata anche una nuova versione Switch Oled proprio a tema con il nuovo gioco che arriverà il 6 ottobre.

Il filmato inizia con una sintesi della storia, dove Mario e i suoi amici vengono invitati dal principe Florian nel regno dei Fiori. Arriva però Bowser che tocca il fiore meraviglia e si fonde con il castello del principe Florian. Scatena il caos nel paese, e tocca ai nostri eroi far tornare tutto come prima.

Nel video si vede il mondo di gioco, diviso in 6 aree, dalla piana Tubirocciosi al monte Puff Puff, con ambienti che variano da lava, ghiaccio sabbia e quant’altro. Come nei classici giochi dell’idraulico baffuto, si può selezionare il livello uno dietro l’altro, ma in alcuni punti ci si potrà muovere liberamente sulla mappa e scegliere quale livello fare per primo, senza un ordine imposto. Vengono poi mostrati i fiori parlanti, che danno consigli e possono dare anche monete.

Sarà possibile scegliere di giocare con Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad, Toadette, Yoshi e Ruboniglio. Questi ultimi due non possono subire danni (ma possono cadere nelle voragini), per un tipo di approccio più semplice. Yoshi inoltre può svolazzare e mangiare e sputare nemici.

Ci saranno nuovi nemici, come la pianta cocomero, mumi o i salterini, ma torneranno anche i ben noti, come ad esempio i goomba e i koopa.

Tra i potenziamenti mostrati ci sono l’ormai noto elefante, la bolla, la trivella e il classico fuoco. Sarà possibile tenerne uno extra anche se già uno è attivo, e scambiarli a seconda dell’evenienza.

I fiori meraviglia, che sono quelli che cerca Bowser, quando attivati, porteranno cambiamenti imprevedibili nei livelli, sia positivi che negativi. Tubi che si muovono, nemici che caricano, cambio di prospettiva, terreno che si inclina e tanto altro. Raccogliendo un seme, tutto tornerà alla normalità.

Le spille, ottenibili con sfide apposite o negli empori, permetteranno di avere una abilità unica per livello e potranno essere selezionate prima che inizi il livello stesso. Sarà possibile saltare di più, correre più forte, lanciare un rampino e tanto altro.

Nella parte finale è stato mostrato il multiplayer, sia locale che online. In locale è possibile giocare fino a 4 giocatori. In caso di morte, comparirà il fantasma, che se toccato da un amico entro il tempo limite, lo farà tornare in vita. Per quanto riguarda l’online, non sarà un’interazione diretta, ma ci saranno una serie di caratteristiche e aiuti che permetteranno comunque di interagire in diversi modi, oltre a gareggiare anche con gli amici.

Dopo la panoramica del gameplay, è stata appunto annunciata la Switch Oled a tema.

Qui sotto potete vedere il Super Mario Bros Wonder Direct.