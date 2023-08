Starfield: partnership tra Elgato e Bethesda

Elgato, consociata di CORSAIR, ha annunciato oggi una nuova gamma di dispositivi hardware su misura dedicati ai content creator: realizzata in collaborazione con Bethesda Game Studios, la gamma vuole celebrare alcuni dei franchise più amati dai videogiocatori. Per la sua prima release, i fan avranno l’opportunità di collezionare accessori in edizione limitata ispirati a Starfield, il primo e nuovo universo di Bethesda Game Studios in oltre 25 anni. Sono previsti in futuro anche altri lanci che andranno a celebrare la pluripremiata gamma di IP del produttore, con titoli quali The Elder Scrolls e Fallout.

Realizzati su licenza ufficiale di Bethesda Game Studios, il microfono Starfield Wave:3 e Stream Deck sono gli accessori ideali per tutti gli esploratori. Grazie ad un design iconico, Wave:3 garantisce ai creator un audio sempre nitido e squillante, a prescindere dal fatto che stiano colpendo il nemico o parlando con la propria squadra. Stream Deck consente di avere il controllo su qualsiasi workflow, dalla guida di un’astronave alla gestione di uno streaming in diretta. E grazie ad un kit digitale extra, i giocatori potranno scaricare icone gratuite e personalizzare così Stream Deck con lo stile Starfield, indipendentemente dal dispositivo o modello posseduto.

La serie di partnership hardware di Elgato vanta nomi di spicco tra cui Discord, OpTic Gaming e Dreamville Records. Ma questa è la prima volta che Elgato collabora direttamente con un game developer. “Si tratta di un’occasione fantastica per fondere insieme i mondi del gaming e della creazione di contenuti”, ha dichiarato Taylor Ward, Director of Ecosystem presso Elgato. “Per la prima volta, i creator potranno realizzare la configurazione che sognavano da sempre utilizzando dispositivi che non offrono solo il massimo livello di performance, ma che consentono anche di immergersi nel loro mondo Bethesda preferito”. Come per tutti i dispositivi personalizzabili di Elgato, ogni accessorio è rifinito manualmente in Germania da un team di esperti.

Per quanto attiene future collaborazioni, Elgato e Bethesda Game Studios hanno in programma altri lanci di prodotti custom nel corso dell’anno. Oltre a Starfield, la gamma di Bethesda Game Studios comprende titoli come DOOM Eternal e Hi-Fi RUSH. Nel frattempo, Elgato continua ad espandere il proprio portfolio prodotti: lo scorso anno ha presentato il primo microfono XLR, Wave DX, mentre la scorsa primavera è stato commercializzato il nuovo Stream Deck+, che integra manopole di controllo ed una touch strip. Agli appassionati non resta quindi che attendere e vedere quale dei loro franchise Bethesda preferiti sarà incluso nel prossimo lancio di Elgato.

Nel frattempo, Wave:3 e Stream Deck a tema Starfield saranno acquistabili sullo store web di Elgato per un periodo limitato.