Ultros: nuovo gameplay del metroidvania psichedelico

Svelato a maggio, il metroidvania psichedelico Ultros torna a mostrarsi con un nuovo gameplay trailer di 3 minuti e mezzo. Potete vedere il filmato, pubblicato da Hadoque, in fondo alla notizia. Il gioco arriverà nel 2024 (periodo preciso non annunciato) su PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4 e PlayStation 5.

Queste le caratteristiche del gioco, dalla pagina del PlayStation Store:

Articoli Consigliati NBA 2k24: La mia CARRIERA e La Città tornano insieme a nuove caratteristiche per PlayStation 5 e Xbox Series X|S Starfield: partnership tra Elgato e Bethesda

Ti risvegli smarrito dopo aver fatto precipitare la tua nave sul Sarcophagus: un gigantesco utero cosmico che fluttua nello spazio e contiene un antico essere demoniaco noto come ULTROS. Intrappolato nell’eterno loop di un buco nero, dovrai esplorare il Sarcophagus e incontrarne gli abitanti per comprendere il tuo ruolo.

Sarai tu a spezzare questo ciclo in modo sanguinoso, o al contrario diventerai un tramite tra la distruzione e la rinascita?

UN VIAGGIO NELLA FANTASCIENZA PSICHEDELICA

ULTROS si svolge in un mondo sfaccettato, un vasto ambiente alieno brulicante di vita. Saldamente ancorato alla fantascienza, ULTROS sfoggia uno stile grafico eccentrico e una colonna sonora mistica firmata dal visionario El Huervo, noto per il suo lavoro in Hotline Miami. ULTROS esplora i meta-temi della salute mentale, della vita, della morte e dei cicli karmici attraverso una storia ramificata e una narrazione ambientale.

UN MONDO DI CONTRASTI

Vivi combattimenti ansiogeni e brutali con forme di vita cosmiche: la precisione è tutto e ogni fendente della tua lama è importante. Queste battaglie, però, si affiancheranno a momenti di contemplazione e pace nel Sarcophagus, in cui dovrai coltivare piante e badare al benessere della vegetazione. Queste attività, a loro volta, ti forniranno l’accesso a strade segrete.

UN LOOP MISTERIOSO E STRATIFICATO

Per chi è abbastanza curioso (e temerario), il ricco mondo di ULTROS custodisce molti segreti. Una meccanica di gioco ciclica ti consentirà di ricominciare in momenti chiave della storia, fornendoti l’opportunità di svelare segreti, sbloccare diverse aree del mondo e nuove abilità. Sperimenta varie capacità e padroneggia uno stile di combattimento specifico man mano che esplori il mondo di ULTROS. Ogni loop ti porterà più vicino alla verità…

Qui sotto potete vedere il nuovo gameplay trailer di Ultros.