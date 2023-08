Broken Sword Shadow of the Templars Reforged: trailer della nuova versione dell’iconica avventura punta e clicca

Qualche giorno fa Revolution Software ha fatto un doppio annuncio molto gradito ai fan di George Stobbart e Nico Collard, con il nuovo capitolo dell’avventura punta e clicca, Parzival’s Stone, e la Broken Sword Shadow of the Templars Reforged, versione migliorata del primo storico episodio uscito nel ’97. Oggi è stato pubblicato il whislist trailer con l’apertura della pagina Steam, e che mostra filmati gameaplay in versione beta. Potete vederlo in fondo alla notizia. Il gioco arriverà nel 2024 su PC, mobile e console (non specificate).

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Cammina per le strade di Parigi con “Broken Sword – Il Segreto dei Templari: Reforged”, in una veste notevolmente migliorata della pluripremiata avventura. Vivi una storia che abbraccia tutto il mondo, in cui l’intrepido americano George Stobbart e la coraggiosa giornalista Nico Collard si lanciano in un’avvincente avventura, esplorando luoghi esotici, risolvendo antichi misteri e sventando oscure cospirazioni per scoprire i segreti dei Cavalieri Templari.

Che sia la tua prima volta o che tu stia rigiocando nuovamente a questo classico molto amato, preparati a vivere la magistrale storia di “Broken Sword – Il Segreto dei Templari: Reforged”!

Caratteristiche principali:

Una storia avvincente: immergiti in un emozionante intreccio narrativo, pieno di colpi di scena e rivelazioni inaspettate. Unisciti a George e Nico per indagare su una scia di misteri, che li porterà dalle brulicanti strade di Parigi a luoghi esotici fra l’Europa e il Medio Oriente.

Classica modalità di gioco punta e clicca: riscopri la gioia della meccanica punta e clicca risolvendo enigmi, raccogliendo indizi e interagendo con personaggi pittoreschi. Vivi un’esperienza di gioco intuitiva e coinvolgente.

Completamente doppiato: tuffati in una storia con dialoghi completamente doppiati e interpretazioni coinvolgenti che daranno vita a personaggi meravigliosi e accattivanti.

Enigmi complessi: metti alla prova la tua mente con degli enigmi stimolanti che richiederanno spirito d’osservazione, deduzione e creatività. Fra codici da decifrare e oggetti da manipolare, ogni sfida sarà un passo avanti verso la scoperta di arcani segreti.

Caratteristiche migliorate:

Grafica 4K rimasterizzata: vivi la magia del gioco originale con una grafica migliorata, che darà vita a paesaggi suggestivi, ad animazioni dettagliate dei personaggi e a complesse ambientazioni, grazie a una splendida grafica per la prima volta in assoluto in 4K.

Audio migliorato: apprezza con le tue orecchie l’audio migliorato. Revolution offre la versione migliore dell’avventura originale di George e Nico, compresa l’incredibile colonna sonora di Barrington Pheloung, compositore di fama mondiale.

Qui sotto il trailer di Broken Sword Shadow of the Templars Reforged.