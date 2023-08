Wizard With a Gun: annunciata la data d’uscita

Devolver Digital ha annunciata la data d’uscita di Wizard With a Gun, survival sandbox con visuale isometrica in sviluppo da parte di Galvanic Games. Sarà disponibile dal 17 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer animato con anche fasi di gamepaly, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco sulla pagina Steam:

Wizard With a Gun è un gioco di sopravvivenza sandbox cooperativo online ambientato in un magico ambiente pieno di creature pericolose e misteri arcani. Parti in viaggio da solo o con un amico per raccogliere, creare e abbigliare a piacere il tuo mago mentre esplori l’ignoto. Progetta armi, munizioni e decorazioni per la tua torre, ma cerca di non distruggere tutto mentre la potenza della tua magia aumenta oltre ogni controllo…

Personalizzazione di armi magiche

Raccogli risorse in giro per il mondo e produci munizioni incantate per il tuo arsenale. Combina più elementi per ottenere effetti previsti o imprevisti in grado di alterare lo sparo, il raggio d’esplosione, la traiettoria e persino lo stato della creatura a cui miri.

Bizzarri maghi personalizzati

Crea un incredibile guardaroba per il tuo mago, da tuniche e cappelli fino ad armature e accessori: stile e funzionalità che faranno girare la testa a tutti!

Biomi generati casualmente

Esplora e scopri nuove sezioni del mondo, tra deserti, paludi, tundre e praterie: ambienti che fluttuano liberamente nello spazio e nel tempo dopo che il mondo si è fratturato. Dalle mura sicure della tua torre, scatena il potere cosmico per azzerare il mondo: quando ti riaffaccerai all’esterno, troverai molti cambiamenti nelle terre che credevi di conoscere.

Avventure cooperative

Sopravvivi da solo o con un mago amico in modalità cooperativa online per unire risorse, magia e creatività nella costruzione delle torri. Oppure brucia tutto e goditi la distruzione: a te la scelta.

Gameplay sistemico

Sperimenta varie combinazioni d’incantesimi e scopri i loro effetti sui nemici e sul mondo che ti circonda: con le giuste strategie potrai dar vita a potenti creazioni in grado di sconfiggere i nemici, ma gli accostamenti più improbabili scateneranno disastri!

Qui sotto il nuovo trailer, a questo link, qualora vogliate, il nostro provato di giugno.