Long Gone Days: annunciata la data dell’RPG a tema militare

Long Gone Days uscirà dall’accesso anticipato, e arriverà nella sua versione definitiva su PC, Switch, PlayStation e Xbox il 10 ottobre. Per l’occasione il publisher Serenity Forge e il team di sviluppo This is Dreamt hanno anche fatto uscire un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Long Gone Days è un gioco di ruolo ambientato nel mondo reale e incentrato sui legami umani durante la guerra, con particolare attenzione ai civili, alle barriere linguistiche e ai confini.

Seguiamo Rourke, giovane addestrato fin dalla nascita a essere un cecchino per Il Nucleo, uno stato paramilitare sotterraneo. nato e cresciuto nei sotterranei di una compagnia militare privata chiamata Il Nucleo.

Durante la sua prima missione, viene inviato in superficie con ordini di grande importanza. Motivato dal fatto di poter finalmente mostrare i frutti del suo addestramento, esegue i suoi primi ordini alla perfezione, solo per scoprire che il Nucleo è ben lontano dall’essere la nobile organizzazione che pensava di conoscere.

Uno sguardo sfumato sulla guerra: sperimentate lo scontro tra il conflitto moderno e la vita civile attraverso il contrasto tra gli intensi combattimenti del gioco di ruolo e un gameplay più lento e realistico.

La comunicazione è fondamentale: Poiché Long Gone Days è ambientato nel mondo reale, incontrerete diverse barriere linguistiche. Reclutate degli interpreti per comunicare con gli altri e creare legami oltre i confini.

Mantenere alto il morale: Scegliete saggiamente le opzioni di dialogo per aumentare il morale in battaglia. Ogni personaggio ha tratti di personalità e motivazioni distinte.

Modalità cecchino: Long Gone Days prevede due sistemi di combattimento. Utilizzando il fucile di Rourke, individuate i vostri nemici e abbattete i bersagli.

Nessun incontro casuale: Long Gone Days presenta battaglie a turni con visuale frontale e un sistema di bersaglio corporeo. Ogni battaglia è realizzata a mano e direttamente collegata alla trama.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.