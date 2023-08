Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition trapela dall’ente di classificazione USA

Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition: trapela in rete una versione per il ventesimo anniversario del gioco Ubisoft, che ricorre quest’anno.

Come svelato da @MACOS380 su X, l’Entertainment Software Ratings Board degli Stati Uniti ha recentemente classificato la non ancora annunciata Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition. Il gioco dovrebbe arrivare su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

“Si tratta di un gioco d’azione e avventura in cui i giocatori assumono il ruolo di una reporter accompagnata da un socio simile a un maiale che indaga su una cospirazione sul pianeta Hillys”, si legge nella descrizione del prodotto.

“Da una prospettiva in terza persona, i giocatori esplorano luoghi di fantasia, fotografano prove, risolvono enigmi e combattono contro robot e nemici alieni”.

Ricordiamo che Ubisoft sta progettando il seguito di Beyond Good & Evil da quasi due decenni.

La prima volta che venne annunciato Beyond Good & Evil 2 era il 2008 con un trailer, seguito da quasi un decennio di silenzio prima che il titolo riemergesse all’E3 2017, quando il publisher ha rivelato che si sarebbe trattato di un prequel.

Nell’agosto 2020 è stato annunciato che un adattamento cinematografico di Beyond Good and Evil è in lavoro su Netflix.

Il mese successivo, Michel Ancel, creatore di Beyond Good & Evil e Rayman, aveva annunciato di aver lasciato Ubisoft Montpellier per dedicarsi alla sua passione per la natura.

A febbraio, un report di Kotaku aveva affermato che l’amministratore delegato di Ubisoft Montpellier, Guillaume Carmona, aveva lasciato lo studio a causa di un’indagine sul lavoro condotta dalle autorità governative locali. Secondo il report, Beyond Good & Evil 2 non era ancora tecnicamente in fase di pre-produzione, poiché Ubisoft Montpellier doveva ancora definire una visione creativa per il progetto.

A luglio, il direttore creativo di Beyond Good & Evil 2 Emile Morel è morto all’età di 40 anni. Il game designer aveva lavorato anche a Rayman Legends durante i 14 anni trascorsi in Ubisoft.

Qui sotto l’immagine leak della nuova edizione di Beyond Good and Evil, in attesa dell’eventuale conferma da parte di Ubisoft.