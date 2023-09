Giochi in uscita a settembre 2023 su console e PC

Il caldo sta a poco a poco diminuendo, finisce agosto e arriva settembre, che porta l’autunno. Le vacanze estive vanno via via a concludersi, e intanto l’industria del gaming continua a sfornare titoli di livello per un altro mese ricco di grandi attese, a partire da quello Starfield che sì, alcuni hanno già avuto modo di provare sul chiudersi di agosto, ma che ufficialmente arriva proprio durante il nono mese dell’anno. Ma non solo il titolo Bethesda, ripartono anche le stagioni sportive, ed ecco che torna l’ormai ex-FIFA, che debutta quest’anno come EA Sports FC, mentre NBA 2k24, celebrando il suo numero di maglia, ricorda Kobe Bryant. Ma è anche il mese del ritorno di Mortal Kombat, di Payday e di Bomberman, e di un’inedita visione di Pinocchio in salsa souls con Lies of P. Ma non dilunghiamoci oltre con l’introduzione, e partiamo con qui con la lista dei giochi tra i più interessanti in uscita a settembre 2023.

1 settembre: Starfield Premium Edition (Xbox Series X/S, PC)

In teoria la data d’uscita ufficiale di Starfield (qui la nostra recensione) sarebbe il 6 settembre, ma i possessori della Premium Edition del gioco possono accedervi già dal primo giorno di settembre. Il titolo sci-fi di Bethesda promette di portare i giocatore tra le stelle, in quella che sarà un’avventura spaziale che terrà incollati gli utenti Xbox e PC alle loro piattaforme di gioco per diversi mesi. Pronti a partire e scoprire pianeti inesplorati?

2 settembre: Baldur’s Gate 3 (PlayStation 5)

Dopo lo straordinario debutto su PC (qui la nostra recensione), il GDR ambientato nel mondo di Dungeons and Dragons sviluppato da Larian Studios arriva anche sulla console Sony. Saprà stupire anche su PlayStation 3? Pochi giorni e lo scopriremo!

5 settembre: Chants of Sennaar (PC, Switch, PlayStation, Xbox)

La leggenda narra che un giorno un viandante riunirà le genti della Torre, che non sono più in grado di comunicare tra loro. Focus Entertainment porta un’avventura sviluppata da Rundisc ispirata al mito di Babele.

8 settembre: NBA 2k24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Si stanno giocando i mondiali tra Filippine, Giappone e Indonesia, manca ancora un po’ alla partenza della nuova stagione NBA, ma 2k vuole far scaldare gli amanti della palla a spicchi USA già da settembre, e lo fa ricordando, proprio coincidendo con il numero 24, il sempre nei cuori Kobe Bryant.

8 settembre: Synced (PC)

Arriva lo sparatutto rogue-looter free-to-play con matchmaking sviluppato da NExT Studios e pubblicato da Level Infinite ambientato in un futuro tecno-apocalittico.

8 settembre: Fae Farm (PC, Nintendo Switch)

Si coltiva, si arreda per migliorare la propria casa, ma si sparano anche incantesimi in questo GDR/simulatore di fattoria ambientato nell’isola incantata di Azoria, sviluppato da Phoenix Labs.

12 settembre: Eternights (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S)

Lunedì: seratina romantica. Martedì: razzia nel dungeon. Venerdì: crisi di nervi! questo è l’alternarsi nell’action/simulatore di appuntamenti, di Studio Sai, che affianca una storia d’amore ai combattimenti durante l’apocalisse.

12 settembre: MythForce (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Rogue-like con spade e magie e una grafica stile cartone animato, ispirato proprio ai cartoni del sabato mattina. Bisogna affrontare il dungeon da solo o unendo le forze con gli amici per affrontare il Castello del Male.

13 settembre: Super Bomberman R 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch)

Si torna a far esplodere bombe su bombe con il nuovo capitolo della serie Super Bomberman, e che vede l’arrivo di nuove avventure e modalità di gioco, sia per giocatore singolo che multiplayer.

14 settembre: The Crew Motorfest (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Amazon Luna)

Ubisoft torna con la sua serie automobilistica, ambientata ora in uno dei luoghi più straordinari al mondo: l’isola di O’ahu, nelle Hawaii. Centinaia di auto con cui mettere alla prova le proprie abilità nel fuoristrada sulle pendici di un vulcano.

14 settembre: Ad Infinitum (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Quando la realtà è un incubo, gli incubi diventano realtà. Horror psicologico sviluppato da Hekate e pubblicato da Nacon, dove si combatte contro terrificanti creature che invadono la propria mente. Arriva dopo 8 anni dalla sua prima comparsa in rete.

15 settembre: Baten Kaitos Ⅰ & Ⅱ HD Remaster (Nintendo Switch)

Le Ali del Cuore si alzano ancora una volta con il ritorno di due capolavori del genere JRPG. Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean e Baten Kaitos Origins, con grafica migliorata e nuove funzionalità.

19 settembre: Mortal Kombat 1 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

Dopo il capitolo 11 si torna all’1, in un universo di Mortal Kombat del tutto rivoluzionato, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Si inaugura una nuova era per l’iconico franchise: un nuovo sistema di kombattimento, nuove modalità e Fatality inedite. Qui il nostro provato dalla gamescom.

19 settembre: Lies of P (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Altro titolo atteso e su cui gira attorno molto interesse è Lies of P, dove Neowiz reinterpreta la favola di Pinocchio in salsa souls e l’ambienta nell’oscuro ed elegante scenario dell’era della Belle Époque. Siete il burattino creato da Geppetto, che rimane intrappolato in una rete di bugie, tra mostri inimmaginabili e personaggi inaffidabili.

20 settembre: Witchfire (PC)

The Astronauts (di The Vanishing of Ethan Carter, Piankiller e Bulletstorm) porta uno uno sparatutto roguelite dark fantasy con strane armi e una magia pagana proibita, dove dare la caccia a una potente strega che possiede la chiave della vostra salvezza. Arriva in accesso anticipato.

21 settembre: Payday 3 (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Ritorna la Payday gang e con loro le rapine dove la collaborazione conta. Il gruppo si lascia alle spalle le sue storiche radici a Washington DC e si trasferisce a New York nel terzo capitolo della serie sviluppato da Starbreeze Studio e pubblicato da Deep Silver.

21 settembre: Hellsweeper VR (Meta Quest 2, PSVR2)

Hellsweeper VR è un’esperienza di combattimento in prima persona in realtà virtuale. Bisogna attraversare un mondo sotterraneo, acquisire la padronanza delle armi e della magia elementale.

22 settembre: Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans 2 (PC)

Gli italiani di Trinity Team, dopo una campagna Kickstarter di successo, fanno tornare Bud Spencer e Terrence Hill in versione pixel, ora naufragati in Africa e intenti a salvare un villaggio dalla presenza di malviventi. Schiaffi a volontà in questo nuovo picchiaduro a scorrimento dal look retrò, cooperativo o single player, con aggiunta di meccaniche platform. Il gioco arriverà anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox e Switch.

22 settembre: Avatar The Last Airbender – Quest for Balance (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Il team di Avatar è tornato, e si rivive l’epica avventura della serie originale creata da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, mentre si gioca nei panni di Aang e dei suoi 8 amici.

26 settembre: Cyberpunk 2077 Phantom Liberty (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Si torna nei panni del mercenario cyberpotenziato V, in questo DLC del gioco targato CD Projekt RED che vede una nuova zona, Dogtown, e una nuova storia, e dove si intraprende una missione tra spionaggio e intrighi per salvare il presidente dei NUSA.

26 settembre: Train Sim World 4 (PC, PS4, PS5, Xbox)

La simulazione ferroviaria di Dovetail Games in cui guidare su una vasta serie di percorsi e treni iconici arriva a settembre su PC, PlayStation e Xbox con il quarto capitolo della serie.

28 settembre: Infinity Strash DRAGON QUEST The Adventure of Dai (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

La storia del celebre anime anime/manga arriva in forma di action-GDR, e si gioca nei panni di Dai e dei Disciples of Avan nella loro battaglia contro la Dark Army. I Bond Memories ricreano le scene più iconiche del manga originale.

28 settembre: Pizza Possum (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Siete un opossum in cerca di cibo, e già questo potrebbe bastare per descrivere il simpatico titolo arcade in singolo o coop locale sviluppato da Cosy Computer e pubblicato da Raw Fury.

29 settembre: Fate/Samurai Remnant (PC, PS4, PS5, Nintendo Switch)

Arriva su Switch il classico dei giochi di ruolo di Piranha Bytes uscito originariamente su PC nel 2001. Il regno di Myrtana è in guerra. Le orde orchesche hanno invaso il territorio umano e il re del paese ha bisogno di molto minerale per forgiare armi sufficienti a far fronte a questa minaccia.

29 settembre: Fate/Samurai Remnant (PC, PS4, PS5, Nintendo Switch)

Action-GDR dove si può esplorare il periodo Edo, tra case tradizionali, postriboli e le magioni dei samurai. Sta però per scatenarsi una guerra tra sette coppie di Masters e Servants…

29 settembre: EA Sports FC 24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Electronic Arts cambia pelle al suo calcistico e dopo 30 anni lascia il nome FIFA, portando il nuovo EA Sports FC per la nuova stagione da poco iniziata, e che vede in-game sempre HyperMotionV, stili di gioco ottimizzati da Opta e un motore Frostbite migliorato, oltre alle tante licenze che hanno sempre contraddistinto la serie. Haaland uomo copertina.

29 settembre: COCOON (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Annapurna Interactive pubblica il nuovo gioco di Jeppe Carlsen, progettista principale del gameplay di LIMBO e INSIDE, ora con il suo nuovo team Geometric Interactive. È un’avventura attraverso mondi dentro mondi. Bisogna padroneggiare meccanismi che fanno saltare il mondo e risolvere intricati enigmi per svelare un mistero cosmico.

29 settembre: Torn Away (PC)

Storia interattiva con azione, approcci furtivi e scene in prima persona, dove si vive la tragedia della Seconda Guerra Mondiale attraverso lo sguardo di una ragazzina. Arriverà successivamente anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch.