PlayStation Portal: annunciata data di lancio

Dopo aver annunciato PlayStation Project Q a maggio, all’inizio di questo mese, Sony ha presentato formalmente il dispositivo portatile per la riproduzione remota come PlayStation Portal, confermando che sarebbe uscito nel 2023. Ora, tramite un aggiornamento su Twitter, la società ha dato al dispositivo portatile una data di rilascio ufficiale e definitiva.

Sony ha annunciato che il PlayStation Portal verrà lanciato il 15 novembre di quest’anno e i preordini per il portatile sono disponibili tramite PlayStation Direct. Portal è un dispositivo di sola riproduzione remota e trasmetterà in streaming i titoli PS5 tramite WiFi su uno schermo LCD da 8 pollici in grado di trasmettere a 1080p e 60 FPS. Il PlayStation Portal viene venduto al dettaglio per € 219,99. Di seguito una panoramica:

Articoli Consigliati Konami annuncia la sua line up per il Tokyo Game Show 2023 Giochi in uscita a settembre 2023 su console e PC

PlayStation Portal porta l’esperienza PS5 nel palmo della tua mano. Include le funzionalità principali del controller wireless DualSense, inclusi trigger adattivi e feedback tattile. Il vibrante schermo LCD da 8 pollici è in grado di raggiungere una risoluzione di 1080p a 60 fps, fornendo un’esperienza visiva ad alta definizione che ci si aspetta dai giochi di alta qualità creati da sviluppatori di livello mondiale. Portal è il dispositivo perfetto per i giocatori che vivono in ambienti domestici in cui potrebbero aver bisogno di condividere la TV del soggiorno o semplicemente voler giocare ai giochi PS5 in un’altra stanza della casa. Si connetterà in remoto alla tua PS5 tramite Wi-Fi, così potrai passare rapidamente dal gioco sulla tua PS5 a PlayStation Portal. PlayStation Portal può riprodurre i giochi supportati installati sulla tua console PS5 e utilizzare il controller Dualsense. Include anche un jack audio da 3,5 mm per l’audio cablato. I giochi PS VR2, che richiedono il visore, e i giochi trasmessi in streaming tramite lo streaming cloud di PlayStation Plus Premium, non sono supportati.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.