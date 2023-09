Volition: annunciata ufficialmente la chiusura

Volition, lo studio dietro Saints Row, Red Faction, Agents of Mayhem e altri, verrà chiuso. Lo sviluppatore ha annunciato la notizia in un post sul suo post ufficiale su LinkedIn, confermando che la società madre Embracer Group ha preso la difficile decisione di chiudere Volition con effetto immediato dopo aver valutato gli obiettivi strategici e operativi dello studio. Di seguito il comunicato:

Il team di Volition crea con orgoglio intrattenimento di livello mondiale per i fan di tutto il mondo da 30 anni. Siamo guidati dalla passione per la nostra comunità e abbiamo sempre lavorato per offrire gioia, sorpresa e piacere. Lo scorso giugno, Embracer Group ha annunciato un programma di ristrutturazione per rafforzare Embracer e mantenere la sua posizione di leader nel settore dei videogiochi. Nell’ambito di tale programma, hanno valutato gli obiettivi strategici e operativi e hanno preso con effetto immediato la difficile decisione di chiudere Volition. Per aiutare il nostro team, stiamo lavorando per fornire assistenza lavorativa e contribuire a facilitare la transizione per i membri della nostra famiglia Volition. Ringraziamo i nostri clienti e fan in tutto il mondo per tutto l’amore e il supporto nel corso degli anni.

L’ultima major release di Volition è stato un reboot di Saints Row, uscito lo scorso anno. Al momento del lancio, il titolo open world ha ricevuto recensioni mediocri e anche l’accoglienza da parte del pubblico è stata mista. Nel novembre dello scorso anno, Embracer Group ha annunciato che, in seguito al lancio di Saints Row nel contesto di una ristrutturazione interna, avrebbe spostato Volition dalla sua etichetta editoriale Deep Silver e l’avrebbe messa sotto la gestione di Gearbox. Saints Row aveva superato il milione di giocatori nell’ottobre dello scorso anno. Il suo terzo e ultimo DLC, A Song of Dust and Ice , è stato lanciato all’inizio di questo mese.

