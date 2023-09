Lenovo Legion Go: arriva una nuova console portatile

Lenovo ha annunciato Lenovo Legion Go, il primo dispositivo portatile Windows gaming dell’azienda, per offrire ai giocatori maggiore libertà di giocare come e dove vogliono. Lenovo Legion Go è progettato per i giocatori che sono alla ricerca di specifiche al top e massima qualità delle immagini anche su un dispositivo portatile. Insieme ai nuovi Lenovo Legion Glasses dotati di tecnologia micro-OLED e alle nuove cuffie Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones, l’ingresso di Lenovo Legion Go rappresenta un nuovo entusiasmante capitolo nell’ampliamento dell’ecosistema gaming Lenovo Legion che comprende dispositivi da gioco, monitor, accessori, software e servizi dedicati ai gamer.

Il nuovo Lenovo Legion Go porta la potenza dei titoli per PC Windows in un formato mobile portatile, basato su processori AMD Ryzen serie Z1 e display con tecnologia Lenovo PureSight Gaming Display da 8,8 pollici.

Per i giocatori che desiderano portare l’esperienza mobile di Lenovo Legion Go a un livello superiore, arrivano i nuovi Lenovo Legion Glasses che sfruttano la tecnologia micro-OLED per offrire un’esperienza visiva ancora più ampia su uno schermo che può essere messo in tasca.

Per rendere le sessioni di gioco ancora più coinvolgenti, le nuove cuffie Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones offrono audio surround 7.1 ad alta risoluzione con un controller multifunzione in linea.

“Siamo orgogliosi che Lenovo Legion sia diventato un brand di riferimento per i giocatori di tutto il mondo, grazie al successo dei nostri laptop, PC tower, monitor e accessori. Se guardiamo al mondo gaming, vediamo gruppi di giocatori eterogenei e variegati, e Lenovo Legion vuole soddisfare tutte le esigenze con soluzioni fatte su misura per chi ama giocare”, ha affermato Jun Ouyang, VP e GM, Consumer Business Segment, IDG, Lenovo. “Con questo approccio, abbiamo iniziato a progettare Lenovo Legion Go più di due anni fa per consentire ai giocatori di tutto il mondo un’esperienza personalizzata. Con l’introduzione di Lenovo Legion Go, siamo entusiasti di espandere il nostro ecosistema gaming Lenovo Legion con un dispositivo che consente ai giocatori di giocare, letteralmente, in movimento”.

Lenovo Legion Go: la potenza di un PC gaming nel palmo della tua mano

Nota per l’innovazione e la libertà di scelta che offre ai suoi fan in tutto il mondo, Lenovo aggiunge Legion Go come la più recente novità nel suo ecosistema gaming di PC, accessori, software e servizi, consentendo ai giocatori di continuare le sessioni con i titoli preferiti anche in movimento. Dotato di un processore AMD Ryzen Z1 Extreme con scheda grafica AMD RNDA™ e tecnologia di gestione intelligente dell’alimentazione, Lenovo Legion Go è un dispositivo con sistema operativo Windows 11 che offre una potente combinazione di prestazioni grafiche comparabili alle console grazie a un display gaming da 8,8 pollici QHD+ 16:10 Lenovo PureSight, che offre ai giocatori un grande spazio. Questo display raggiunge una luminosità fino a 500 nit e offre una gamma di colori DCI-P3 del 97%, ed è anche regolabile in base allo stile di gioco e alla situazione, supporta una risoluzione da 1600p a 800p e frequenze di aggiornamento di 144Hz e 60Hz. Lo schermo integra 10 touch point per un controllo naturale e intuitivo, sia che si tratti di swipe o tap sullo schermo. Legion Go è dotato di RAM LPDDR5X (7500 Mhz) fino a 16 GB con flessibilità di gestione dell’alimentazione che offre prestazioni di gioco ottimali e tempi di caricamento più rapidi a seconda dello scenario, nonché un SSD PCIe Gen4 fino a 1 TB e slot micro-SD che supporta fino a 2 TB di memoria e spazio di archiviazione aggiuntivo.

Tutta questa potenza di gioco ha bisogno di carica per funzionare e il Lenovo Legion Go ha quello che serve. Grazie a una batteria con capacità di 49,2 Wh, le sessioni di gioco possono durare più a lungo senza bisogno di ricarica. Il Lenovo Legion Go dispone anche del supporto per Super Rapid Charge, consentendo alla batteria di ricaricarsi fino al 70% in appena mezz’ora. Quando si gioca mentre è collegato all’alimentazione, Lenovo Legion Go include la modalità power bypass che protegge in fase di alimentazione la batteria da un ulteriore degrado eliminando al tempo stesso il calore normalmente prodotto durante la ricarica. La tecnologia termica Coldfront di Lenovo Legion è ovviamente presente nel Lenovo Legion Go, dotata di una ventola a 79 pale in polimero a cristalli liquidi che mantiene il dispositivo fresco con un rumore della ventola inferiore a 25 dB in modalità silenziosa quando è fondamentale il minimo rumore, pur consentendo al dispositivo di raggiungere 25 W completi di TGP in modalità personalizzata quando è necessaria tutta la potenza per vincere prevenendo al contempo la limitazione termica durante sessioni di gioco prolungate.

I controller di Lenovo Legion Go sono joystick dotati di hall effect anti-drift per massimizzare la reattività e la precisione durante le sessioni di gioco estenuanti. Tra gli altri comandi presenti, troviamo un trackpad integrato, un grande D-pad, una rotella del mouse angolata e un totale di 10 pulsanti dorsali mappabili, grilletti e pulsanti dell’impugnatura. L’illuminazione RGB è presente sul pulsante di accensione decorato con l’iconica “O” di Lenovo Legion che cambia colore per indicare la modalità della ventola selezionata dall’utente, mentre gli anelli RGB personalizzabili attorno ai joystick aggiungono un ulteriore livello di fascino fungendo anche da sistema di notifica per l’accoppiamento dei controller. In più, i controller Legion TrueStrike di Lenovo Legion Go sono rimovibili per consentire una maggiore flessibilità negli stili di gioco, oltre ad abilitare la modalità FPS per i titoli che chiedono una spinta maggiore. In modalità FPS l’utente può staccare i controller dal corpo del Lenovo Legion Go e utilizzare il cavalletto sul retro per sostenerlo su qualsiasi superficie. Il controller destro viene posizionato in una base controller inclusa che si collega tramite magnete e l’occhio ottico nella parte inferiore del controller consente una mira e un controllo di massima precisione durante i giochi competitivi con FPS spinti al massimo, simili all’utilizzo di un mouse.

Lenovo Legion Go è dotato di doppie porte USB Type-C per una comoda connettività, che consente agli utenti di collegare e caricare il dispositivo aggiungendo contemporaneamente gli accessori, grazie alle funzionalità plug-and-play che supportano DisplayPort 1.4 e Power Delivery 3.0. La connettività si estende al Wi-Fi 6E e al supporto Bluetooth 5.2.

Ciò che mette insieme le numerose straordinarie funzionalità di Lenovo Legion Go è l’applicazione Legion Space. Progettata specificatamente per Lenovo Legion Go, Legion Space consente agli utenti di accedere rapidamente a tutte le piattaforme di gioco e agli store online, visualizzare tutti i giochi installati localmente e persino acquistare giochi tramite Legion Game Store in collaborazione con Xbox Game Pass Ultimate , con una membership inclusa di 3 mesi che dà accesso a centinaia di giochi di alta qualità in bundle con ciascun Lenovo Legion Go, nonché allo store Gamesplanet, che offre forti sconti su giochi selezionati per gli utenti con un Lenovo ID. Tutti i launcher di gioco supportati possono essere raggruppati insieme in Legion Space in modo che i giocatori possano entrare subito in azione. Legion Space consente inoltre agli utenti di regolare rapidamente impostazioni come risoluzione, frequenza di aggiornamento, luminosità e altro al volo.

Lenovo Legion Glasses: per giocare su un grande schermo, ovunque ti trovi

Per chi gioca in movimento o nella propria stanza, i Lenovo Legion Glasses offrono una soluzione più intelligente, privata e su grande schermo per i giochi e la fruizione di contenuti, sia su Lenovo Legion Go che su qualsiasi altro dispositivo compatibile, inclusa la maggior parte dei dispositivi Windows, Android, dispositivi macOS con USB-C con funzionalità complete. Gli occhiali Legion sono un monitor virtuale indossabile avanzato con tecnologia di visualizzazione micro-OLED che offre una risoluzione FHD con gamma di colori e contrasto elevato con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, emulando l’esperienza e la funzionalità di un grande schermo che appare dietro le lenti che solo l’utente può vedere e fornisce audio ad alta fedeltà tramite gli altoparlanti integrati.

Uno schermo più piccolo può voler dire, per un gamer, sacrificare qualità, comfort e privacy, soprattutto in movimento. Lenovo Legion Glasses consente un’esperienza di visualizzazione on-the-go, privata e su ampio schermo per i giocatori di Legion Go, grazie a un display plug-and-pay, indossabile e di alta qualità progettato per un utilizzo prolungato.

Le nuove cuffie Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones: sessioni di gioco con audio in-ear

Un nuovo accessorio per i giocatori on-the-go, le nuove cuffie Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones. Con audio surround 7.1, ogni passo di avvicinamento del nemico può essere ascoltato nello spazio, durante le triangolazioni e durante l’azione di gioca. I driver con armatura da 10 mm producono bassi stretti e potenti, nonché medi e alti bilanciati e privi di distorsioni. E quando il gioco si fa intenso, il controller multifunzione in linea consente regolazioni rapide, mentre la striscia RGB accentuata sul controller aggiunge un tocco di energia agli auricolari e il connettore USB-C offre una connessione perfetta con una moltitudine di dispositivi.

Elementi dell’ecosistema Lenovo Legion in continua espansione

Prezzi e disponibilità EMEA7

La disponibilità di Lenovo Legion Go è prevista a partire da ottobre 2023 a partire da €799 EUR (IVA inclusa).

La disponibilità di Lenovo Legion Glasses è prevista per ottobre 2023 a partire da €499 EUR (IVA inclusa).

La disponibilità delle cuffie Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear è prevista per ottobre 2023 a partire da €49,99 EUR (IVA inclusa).

Prezzi e disponibilità per il mercato italiano saranno comunicati in seguito.