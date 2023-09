Genshin Impact: pubblicato il trailer su Freminet

L’aggiornamento 4.0 di Genshin Impact ha introdotto a inizio mese la nuova regione di Fontaine, caratterizzata da acque particolari che consentono ai giocatori di immergersi in profondità. La patch 4.0 include nuove Archon’s Quests, nuovi personaggi e aggiunge anche due nuove abilità disponibili solo per i personaggi di Fontaine: Pneuma e Ousia.

Hoyoverse, per Genshin Impact, ha pubblicato un trailer intitolato Freminet: Silenzio degli Abissi che mette in evidenza il nuovo personaggio con Cryo Vision, fratello dei due gemelli Lyney e Lynette. Il trailer presenta sia la situazione del personaggio che le sue abilità in battaglia: Di seguito una panoramica tramite HoneyWorld:

Attacco normale: sferra fino a 4 colpi consecutivi.

Attacco caricato: consuma vigore nel tempo per sferrare attacchi rotanti contro tutti gli avversari vicini.

Al termine della sequenza, sferra un fendente più potente.

Al termine della sequenza, sferra un fendente più potente. Banchisa pressurizzata

Archè Pneuma: a determinati intervalli, dopo aver eseguito l’affondo ascendente, si genera un Aculeo spettrale che esegue un ulteriore affondo ascendente, infliggendo DAN da Cryo di polarità Pneuma.

Agguato del Cacciaombre

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.