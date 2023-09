Company of Heroes 3: annunciata la nuova road map

Relic Entertainment svela i prossimi passi di Company of Heroes 3 con una nuova roadmap di contenuti, che include un imminente aggiornamento per PC con una serie di modifiche al gameplay e l’edizione per console (trovate qui la nostra Recensione) che riceverà aggiornamenti di contenuti che introdurranno miglioramenti e correzione di bug. La nuova roadmap offre una panoramica degli aggiornamenti e delle caratteristiche principali che verranno introdotte nel gioco quest’anno. Trovate maggiori informazioni sul blog ufficiale qui.

Nella roadmap è incluso il nuovo aggiornamento per PC, Umbral Wasp, la cui pubblicazione è prevista per ottobre. Umbral Wasp migliora la reattività delle unità e delle animazioni, il pathfinding delle unità, introduce una nuova mappa 4v4, ripropone una mappa 1v1, migliora ulteriormente il bilanciamento e il gameplay. L’edizione PC di CoH3 riceverà nel corso dell’anno ulteriori aggiornamenti con caratteristiche richieste dai fan, come il sistema di replay e una maggiore reattività delle unità. Di seguito una panoramica del gioco:

Articoli Consigliati Genshin Impact: pubblicato il trailer su Freminet Konami annuncia la sua line up per il Tokyo Game Show 2023

Company of Heroes 3 porta la classica narrazione intensa e intima del campo di battaglia sul Mediterraneo, teatro di guerra che offre ambientazioni incredibilmente variegate, e arricchisce l’esperienza con nuove tattiche, quattro diverse fazioni e tante storie non raccontate della Seconda Guerra Mondiale. Esplorate, turno dopo turno, la nuova mappa dinamica della campagna italiana per scoprire un gameplay in stile sandbox che offre tantissime possibilità di scelte strategiche, oppure dirigetevi nei deserti del Nord Africa per un’esperienza narrativa per giocatore singolo più lineare e strutturata in modo classico. Mettete in atto audaci manovre di affiancamento e colpite i corazzati nemici, sperimentate le nuove meccaniche di assalto della fanteria per sgombrare le fortificazioni nemiche e sfruttate l’altezza per godere di una visuale migliore del campo di battaglia e avere un vantaggio strategico.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.