Asterix & Obelix Slap Them All 2: annunciata data di lancio

I Galli più famosi di tutti i tempi, Asterix e Obelix, sono tornati e mostrano i loro muscoli in un trailer di gameplay ricco di azione. Asterix & Obelix: Slap Them All 2! sarà disponibile il 30 novembre 2023 in formato digitale e fisico su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Preparatevi ad affrontare i nemici e a scatenare la tua forza da solo o in modalità cooperativa locale. Inoltre, Microids e Les Editions Albert René sono lieti di annunciare di aver esteso il loro accordo di licenza per lo sviluppo di diversi videogiochi e nuove faction igure basate sul famoso franchise di Asterix.

Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 è un beat’em up ad alto tasso di energia che accompagna i giocatori in una storia originale degna delle più grandi avventure galliche. Esplora una moltitudine di luoghi affascinanti: dalle misteriose rovine nel cuore della foresta, all’imponente accampamento romano, alla maestosa Lutezia. Ogni tappa del viaggio offre nuove ambientazioni e ti porterà in terre lontane, costellate da incontri emozionanti. Di seguito una panoramica:

Asterix, Obelix e gli abitanti del villaggio vengono interrotti dall’arrivo improvviso di Goudurix, venuto a chiedere aiuto. Goudurix rivela che suo padre, Oceanonix, è stato imprigionato per un furto che non ha commesso. L’Aquila di Lutezia, il prezioso emblema d’oro delle legioni romane, è appena stata rubata e un uomo innocente è stato messo in prigione! Asterix promette di indagare e chiede a Goudurix di rimanere al sicuro nel villaggio. I due guerrieri gallici si recano a Lutezia per ottenere informazioni da un conoscente che dice di essere ben informato sulle voci e sugli intrighi della città… Ed è ovviamente a suon di schiaffi che troveranno le risposte nel loro lungo viaggio!

