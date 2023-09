LEGO Brawls: ecco le novità dell’aggiornamento Brawl Out

Bandai Namco Europe annuncia il lancio dell’aggiornamento Brawl Out per LEGO Brawls, dove una serie di rivali provenienti dai classici temi LEGO si sfiderà in alcuni nuovi livelli mash-up, andando a rendere ancora più competitivo il gameplay del gioco.

A settembre, buttatevi nella mischia ogni settimana per giocare con un roster di temi a rotazione e scoprire chi sarà il vincitore supremo: Western contro Castle, Ninjago contro VIDIYO, Pirates contro Hidden Side e Space contro Jurassic World! I giocatori potranno collezionare anche nuovi contenuti grazie alle borse misteriose di Brawl Out a tempo limitato, tra cui T-Rex Fan, Robot Warrior, Rogue e molto altro. Inoltre, potranno anche aggiudicarsi montagne d’oro nella nuova modalità di gioco Trophy Rush: per vincere in questa modalità, bisogna raccogliere la maggior quantità d’oro possibile. Di seguito una panoramica:

Articoli Consigliati JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R: disponibile il DLC di Leone Abbacchio RoboCop Rogue City Provato gamescom 2023: qualcuno ha detto cyber-gore?

LEGO Brawls è un brawler per famiglie basato sull’azione di squadra e i celebri mattoncini con modalità multigiocatore e supporto per cross-play, adatto a giocatori di ogni età, livello di abilità e preferenze di gioco. I giocatori potranno costruire e competere con il proprio brawler formato da minifigure LEGO assolutamente unico e personalizzato in base alla propria personalità, strategia e stile di gioco scegliendo tra oltre 77 miliardi di possibilità di personalizzazione. Il gioco include alcuni tra i più iconici livelli a tema LEGO, dai temi tradizionali e più popolari, come Space e Castle, ai preferiti dei fan, come LEGO Jurassic World, LEGO NINJAGO e LEGO Monkie Kid.

LEGO Brawls è disponibile sia in versione fisica che digitale per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 Xbox One, Xbox Series X/S e PC PC tramite Steam, Apple Arcade, Epic Games Store e GeForce NOW. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.