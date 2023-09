JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R: disponibile il DLC di Leone Abbacchio

il Season Pass 2 di JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R debutta con un nuovo DLC. Il celebre picchiaduro basato sul popolare anime dà il benvenuto a un nuovo personaggio: Leone Abbacchio della Part 5 (Golden Wind), ora acquistabile come contenuto scaricabile e incluso nel Season Pass 2 del gioco. Il titolo è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S,, PC tramite Steam, Nintendo Switch e Game Pass.

Leone Abbacchio è un ex ufficiale di polizia che ora fa parte del team di Bruno Bucciarati nella banda Passione. Insieme ai due protagonisti della serie Part 5, Giorno Giovanna e Bucciarati, Leone diventa la guardia del corpo di Trish Una, la figlia del leader della banda Passione. Nel gioco, Leone può attivare la sua Stand, conosciuta come “Moody Jazz”, per registrare e ricreare le mosse di combattimento, sfoderandole in eleganti combo con effetti devastanti. Quando i giocatori colpiranno il proprio avversario con il Great Heat Attack di Leone, potranno rivivere un momento iconico della serie in cui picchia un avversario indifeso insieme a Narancia Ghirga e Guido Mista. Di seguito una panoramica del gioco:

JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R immerge i giocatori in un preciso adattamento videoludico della popolare serie anime. Il gioco è rimasto fedele all’accattivante stile artistico dell’autore Hirohiko Araki, ricreando accuratamente le espressioni dei personaggi, le sequenze filmate delle mosse speciali “Stand” e le intense battaglie con una grafica dai dettagli straordinari. Il gioco riunisce un enorme roster di oltre 50 personaggi provenienti da ogni arco narrativo nell’universo di JoJo, consentendo ai giocatori di rivivere le celebri battaglie della serie e vedere interagire eroi di diverse linee temporali per la prima volta.

JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC tramite Steam e Game Pass. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.