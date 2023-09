The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III e IV valutati dall’ESRB per PS5

L’ERSB ha valutato le versioni PlayStation 5 di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (che trovate qui) e The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (che trovate qui) pubblicate da NIS America. Entrambi i titoli sono attualmente disponibili per PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam. Di seguito una panoramica dei due titoli:

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Il gioco è un seguito diretto dei due precedenti giochi Trails of Cold Steel, ambientato un anno dopo gli eventi di Trails of Cold Steel II e diversi mesi dopo la Guerra del Nord tra l’esercito imperiale di Erebonia e i Jaeger settentrionali dell’Ambria settentrionale. che portò all’annessione dell’Ambria settentrionale. La storia è incentrata su Rean Schwarzer, ora istruttore presso il campus della Thors Military Academy, così come sugli studenti della nuova Classe VII e sul resto dei suoi compagni di classe delle due voci precedenti, che esplorano argomenti come le misteriose circostanze dell’adozione di Rean. dalla famiglia Schwarzer e cosa hanno fatto i suoi compagni di classe dopo gli eventi dei giochi precedenti.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV

l gioco è ambientato due settimane dopo la conclusione di Trails of Cold Steel III. Il Cancelliere Giliath Osborne ha preso il controllo dell’Impero Ereboniano e intende iniziare una guerra con il paese vicino di Erebonia, la Repubblica del Calvard. Nel frattempo, la Classe VII fugge a Eryn, un villaggio segreto di streghe, dove formano un piano per salvare Rean Schwarzer, che è stato catturato da Osborne dopo aver perso il controllo del suo potere di Unificazione dello Spirito al culmine del gioco precedente. Durante la loro missione di salvataggio, scoprono che Rufus Albarea ha risvegliato il settimo e ultimo Cavaliere Divino El-Prado. Dopo aver salvato Rean, alla Classe VII si uniscono alleati interni ed esterni all’Impero per fermare la Grande Guerra.

