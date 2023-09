Sony presenta Xperia 5 V

Sony presenta lo smartphone di fascia alta Xperia 5 V, dotato dell’innovativo sensore d’immagine “Exmor T for mobile”, che garantisce ​ una soluzione “point & shoot” che trasforma ogni scatto in un capolavoro. Le diverse tipologie di scatto, come gli avanzati effetti bokeh applicabili ai ritratti usando l’intelligenza artificiale, sono accompagnate da una selezione di pre-impostazioni cromatiche, che consentono di ricreare nelle proprie immagini il mood o l’atmosfera preferiti. Xperia 5 V permette di immergersi in straordinarie esperienze audio e video con un display d’eccezione, speaker stereo front-stage e tecnologie avanzate che elevano la visione e l’ascolto a livelli senza precedenti.

Inoltre, le performance migliorate della batteria si traducono in più del 50% di autonomia residua anche dopo un intero giorno di uso attivo. Questo smartphone premium può essere tranquillamente usato da mattina a sera per registrare, modificare e visualizzare contenuti in movimento.

Immortalare ricordi ad alta definizione in qualsiasi attimo e luogo

La fotocamera di Xperia 5 V dispone del sensore di ultima generazione “Exmor T for mobile”, impiegato in Xperia 1 V, per scattare immagini nitide e ad alta definizione in ogni situazione: di giorno, di notte, in ambienti interni e in spazi outdoor. Oltre a realizzare ritratti dai dettagli realistici, l’utente può selezionare una delle pre-impostazioni cromatiche della funzione Creative Look per abbinare colori e tonalità differenti a seconda della scena ritratta, senza alcuna post-produzione. La modalità bokeh, significativamente migliorata rispetto al modello precedente, sfrutta la tecnologia AI per perfezionare i ritratti avvicinandoli agli standard delle fotocamere con obiettivo intercambiabile.

Il doppio obiettivo posteriore consente di mettersi alla prova con tre lunghezze focali: 16 mm, 24 mm e 48 mm. La lunghezza di 48 mm equivale a una lunghezza focale ottica di 2x, e ciò permette di immortalare i soggetti in dimensioni più grandi, senza preoccuparsi del deterioramento della qualità dell’immagine.

Padroneggiare l’arte del videomaking:

La nuova app Video Creator vanta una funzione di editing automatico pensata per realizzare videoclip in modo immediato. Una volta determinata la lunghezza del video, non si deve fare altro che selezionare le foto o i video desiderati e abbinarli alla musica: in circa un minuto, Video Creator elabora il file finale. In questo modo, anche chi non ha alcuna esperienza di video editing può facilmente concepire contenuti originali, degni di essere condivisi sui social media. Un’altra possibilità consiste nell’impostare manualmente le preferenze per l’adattamento delle clip, l’applicazione di filtri in base all’atmosfera desiderata e molto altro ancora.

Xperia 5 V è dotato anche di un microfono per la registrazione vocale dedicato, che dà la priorità al protagonista del filmato. La sua voce viene catturata in modo chiaro, persino negli spazi più affollati, con sovrapposizioni di voci e rumore ambientale circostante.