Survivor Castaway Island Provato gamescom 2023: a tutto party-game su un’isola deserta

Nato dalla mente di alcuni produttori televisivi britannici e successivamente svedesi verso la fine degli anni 90, Survivor è uno di quei programmi televisivi diventato sinonimo del fenomeno junk tv, grazie alle sue premesse piuttosto singolari e in grado di incollare i telespettatori davanti alla televisione, otlre che a creare svariati spin-off, versioni estere più o meno simili o prodotti che seguono lo stesso concept iniziale. Perché questa introduzione? Perché durante la gamescom 2023 siamo stati ospiti di Microids per provare da vicino Survivor Castaway Island, conversione videoludica del reality sviluppata da Magic Pockets e in arrivo durante l’autunno 2023.

Survivor Castaway Island: spillare il tè in mezzo al nulla

Come nel reality show, Survivor Castaway Island trasporta i giocatori nel bel mezzo di un’isola deserta, senza tecnologia né mezzi di trasporto o provviste. L’unica costante è la presenza dei propri compagni di squadra, la cui convivenza sarà vitale per garantire non solo un’armonia tra il gruppo ed evitare una rapida eliminazione ma anche più possibilità per vincere le sfide contro la squadra avversaria. Premesse molto simili a programmi nostrani come l’Isola dei Famosi o Temptation Island e che in formato videoludico viene tradotto in un gestionale/party game che potrà essere affrontato sia in single player che in multiplayer locale.

Durante i giorni all’interno dell’isola, il giocatore sarà chiamato a scegliere due strategie: instaurare rapporti di fiducia con i propri coinquilini oppure scegliere una o due persone fidate per cospirare contro gli altri al fine di pilotare un eventuale votazione. Dopo una manciata di giornate passate a raccogliere legna, acqua, cibo e altre risorse le squadre avranno la possibilità di mettere in gioco le proprie abilità nelle consuete sfide contro il team avversario. A seconda del risultato, la squadra perdente sarà invitata a scegliere l’individuo che dovrà spegnere la propria torcia – simbolo della vita il cui spegnimento simboleggia una “morte metaforica” – e abbandonare l’isola.

Una serata all’insegna del chaos

Analizzata la premessa di Survivor Castaway Island, come si propone il gioco dal punto di vista del gameplay? Tenendo conto della sua natura da gestionale, il titolo sfrutta una grafica tridimensionale con telecamera top-down a 360° in cui il giocatore si muove liberamente alla ricerca di elementi quali risorse o provviste con cui interagire tramite la semplice pressione di un pulsante. Al netto di una qualità grafica non proprio esaltante, il titolo presenta uno stile artistico cartoonesco alla “Celebrity Deathmatch” in grado di mettere in risalto la personalità esuberante dei vari personaggi, tra i classici bellocci stereotipati fino agli omaccioni tutto muscoli ed eventuali favoriti alla vittoria finale.

I rapporti con i personaggi invece vengono gestiti da un sistema di dialoghi a selezione multipla semplice da padroneggiare nonostante le regole imposte dagli sviluppatori. Ogni giornata avrà infatti un limite di tempo prestabilito per vagare nell’isola alla ricerca di risorse e soprattutto nuovi alleati con cui stringere rapporti umani, mettendo quindi una particolare importanza alla gestione del proprio tempo e delle proprie scelte, che allo stesso tempo possono variare a seconda delle personalità dei propri compagni. Parlando invece dei vari mini-giochi, le prove di Survivor: Castaway Island vengono impostate prendendo spunto da diverse idee di design sinonimo di un’esperienza da party-game, tra gare di abilità con i tasti del gamepad come un tiro alla corda in salsa rhythm game o prove dove la cooperazione nei movimenti tra compagni sarà necessaria per arrivare a un particolare traguardo. Inutile dirlo che, avendolo provato in fiera in modalità single player con pochissimi minuti a disposizione, non c’è stato modo di capire come andrà a presentarsi nel suo insieme l’esperienza multiplayer locale, mettendo però alla berlina un’intelligenza artificiale piuttosto basilare e che se da un lato in alcune prove portavano a delle ”vittorie di cartone” abbastanza scontate, nel caso dei mini-giochi di coordinazione questo lieve difetto ha portato a momenti in cui la CPU faceva fatica ad allinearsi con le nostre azioni, portando quindi all’inevitabile sconfitta e successiva eliminazione di un concorrente.

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Sviluppatore: Magic Pockets

Produttore: Microids

Data di uscita: 3 ottobre 2023

Ad una prima occhiata, Survivor: Castaway Island rimane si posiziona su un livello di produzione medio-basso e prontamente rivolto ad un pubblico poco esigente e fan del reality, con alcune meccaniche e dinamiche di gioco che potrebbero valere decine e decine di ore. D’altro canto, l’impossibilità di giocare alla vera esperienza che gli sviluppatori puntano a vendere al pubblico, questa prova in quel di Colonia ha mostrato diverse volte il fianco tra una realizzazione tecnica salvata in calcio d’angolo dall’art style cartoonesco e alcuni mini-giochi che in un contesto couch-coop mostrerebbero tutto il loro potenziale.